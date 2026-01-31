Autoridades de Florida pondrán fin a los exámenes de conducir en español o con ayuda de un intérprete

A partir del 6 de febrero, los hispanos interesados en obtener una licencia de conducir en Florida deberán aprobar un examen completamente en inglés y sin la ayuda de un intérprete.

Con el objetivo de evitar accidentes de tránsito causados por conductores de vehículos que no dominan el idioma inglés, el Departamento estatal de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) determinó poner fin a la posibilidad de presentar exámenes de conducir en español o con el apoyo de un intérprete como durante años se había hecho.

“Todos los exámenes teóricos y prácticos para obtener la licencia de conducir se administrarán exclusivamente en inglés. Este cambio se aplica a todas las categorías de licencias de conducir, incluidos los exámenes orales.

Anteriormente, los exámenes de conocimientos para el Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP) y la Licencia de Conducir Comercial (CDL) solo estaban disponibles en inglés y español, pero desde el jueves de la próxima semana este último idioma quedará suspendido.

Con ello se pretende garantizar la seguridad vial para todos los floridanos y visitantes, promoviendo una comunicación clara, la comprensión de las leyes de tránsito y un comportamiento de conducción responsable”, señala parte de un comunicado.

Las autoridades de Florida consideran que conducir un vehículo sin dominar el inglés es un riesgo y por ello los exámenes para acceder a una licencia ahora únicamente se presentarán en dicho idioma. (Crédito: Adriana Gámez / AP)

Para implementar este cambio, FLHSMV ya actualizó su sistema de evaluación de licencias de conducir a nivel estatal.

Actualmente, para obtener una licencia de conducir se debe obtener una puntuación mínima del 80% en el examen de conducir, el cual consta de 50 preguntas.

De esta manera, en cuanto se hayan respondido correctamente 40 preguntas, el examen finalizará automáticamente y se habrá aprobado la prueba.

En contra parte, el examen será interrumpido de manera automática en caso de haber incurrido en 11 respuestas inadecuadas.

Bajo este planteamiento, a las personas que no dominen el inglés se les complicará obtener la licencia.

Aunque los datos del Censo más reciente llevado a cabo en el “Estado del Sol” señalan que uno de cada cinco núcleos familiares residentes emplea el español para comunicarse, el gobierno estatal pretende reforzar al inglés como el idioma oficial en Estados Unidos y de paso complicarle la situación a los inmigrantes carentes de estatus legal que permanecen en distintas ciudades a pesar de las políticas implementadas en su contra.

