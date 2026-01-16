Avanza en Florida proyecto de ley para permitir la compra de rifles y escopetas teniendo sólo 18 años

Los miembros del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Florida lograron la aprobación de un proyecto de ley mediante el cual sería legal para los jóvenes de tan solo 18 años comprar rifles, escopetas y armas largas.

A partir de una votación de 74 a 37, avanzó la iniciativa que rebajaría de 21 a 18 años el requisito para adquirir armas y ahora dirige al Senado estatal.

En caso de que se termine por aprobar el controversial proyecto de ley, se revertiría una de las restricciones impuestas luego del tiroteo registrado el 14 de febrero de 2018, en la escuela Stoneman Douglas con sede en Parkland, Florida.

En aquella fatídica fecha, utilizando un AR-15, rifle semiautomático de estilo militar, un exalumno de 19 años mató con un rifle a 14 estudiantes y tres maestros muertos, además de herir a otras 17 personas.

A siete años de distancia, el enfoque de los legisladores republicanos, quien son mayoría en el Legislativo de Florida, es que a partir de cumplir 18 años cualquier ciudadano ya asimila que posee responsabilidades cívicas y por tanto tiene derecho de poseer armas de fuego.

La mayoría de los demócratas de Florida consideran riesgoso que jóvenes de menos 21 años adquieran armas largas. (Crédito: Alex Brandon / AP)

El proyecto de ley a votación, también les permitiría a las personas de 18 años o más comprar un arma larga tanto en transacciones privadas como a distribuidores con licencia, solo que si es a través de estos últimos la compra de dicho tipo de armas continúa sujeta a la restricción de 21 años,

“Siento que volver atrás en lo que se hizo entonces, en el coraje político que se demostró entonces, sería devastador y desgarrador, porque es muy difícil encontrar ese tipo de coraje político bipartidista en estos días”, señaló la demócrata Christine Hunschofsky, representante por Parkland y quien era alcaldesa de dicha ciudad cuando ocurrió el tiroteo en 2018.

Por su parte, Robin Bartleman, representante por Weston, expuso que reducir la edad legal contribuiría a erosionar la seguridad en Florida.

“No necesitamos permisos. No necesitamos entrenamiento para tener un arma. No exigimos un almacenamiento seguro de armas, y ahora permitimos que todos porten armas a la vista, así que, literalmente, estos jóvenes de 18 a 21 años que aún no están completamente desarrollados, que no piensan racionalmente, que no pueden pensar en las consecuencias de sus acciones, pueden llevar legalmente su AR-15 a la espalda y andar por ahí. Es una situación peligrosa”, enfatizó.

