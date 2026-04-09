Revelan los “trapos sucios” en Rayados del directivo Tato Noriega y el extécnico Torrent

Después de 40 días del cese del técnico español Domenec Torrent en la dirección técnica de los Rayados del Monterrey, siguen revelándose detalles de la tóxica cultura laboral que impuso el estratega europeo, como permitir la alcoholización de varios jugadores y su mala relación con Sergio Ramos.

De acuerdo al comentarista de la RG La Deportiva en la ciudad de Monterrey, Willie González, generaron que los jugadores le perdieran el respeto a Torrent, sobre todo porque su trato con algunos no fue parejo con otros, como el caso de sus diferencias con la exfigura del Real Madrid, Sergio Ramos, con quien tuvo varios choques y que alcanzaron a la directiva encabezada por José Antonio Noriega.

“El vato canta y compone, pasado de lanza” 🗣️



Sergio Ramos hará dueto musical con Carin Leónhttps://t.co/q1spVZm12o pic.twitter.com/PuHFO0Ea8W — MedioTiempo (@mediotiempo) April 3, 2025

Con apenas 25 partidos en diez meses de gestión, Torrent nunca pudo encontrar el hilo a la madeja en los Rayados, sobre todo por permitir que el plantel fuera afín a las bebidas alcohólicas y a la falta de preparación para los partidos que obviamente impactaron los resultados del cuadro norteño.

Pero la gota que derramó el vaso y provocó una crisis interna en el cuadro de la llamada “Pandilla” fue el choque con Sergio Ramos por no autorizar su ausencia en los entrenamientos por tres días para grabar una canción con el cantante mexicano Carín León, melodía que iba a salir en diciembre pasado.

"Yo sé cosas que pasan adentro del vestidor y nunca las digo, hay diferencias entre mexicanos y extranjeros"



🎙️: @WillieGzz pic.twitter.com/k1ixZTNk7B — RG La Deportiva (@rg690) April 9, 2026

El choque directo de Sergio Ramos se produjo en septiembre del año pasado cuando Ramos explotó públicamente contra José Antonio Noriega y contra el técnico Torrent, por no autorizarle tres días de descanso para atender compromisos musicales con Carín León.

🇪🇸 Sergio Ramos planea balada 🇲🇽 mexicana tras lanzar “Cibeles”



Mientras “Cibeles” comienza a posicionarse, el exfutbolista ya proyecta su siguiente paso musical: una balada melancólica junto a Carín León.



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En los detalles que salieron en la opinión pública, se asegura que en ese momento la directiva de los Rayados, le negó a Sergio Ramos el permiso para grabar con Carín León, ya que no solo tenían un mal paso en el torneo; también se asegura que el Tato no hizo nada cuando se enteró de que el plantel de los Rayados había perdido el respeto de los jugadores.

Bien por @WillieGzz y @jonasigo que llegaron a un acuerdo de paz y próximamente compartirán los sagrados alimentos. El consejo que le doy a jonasigo es que elija un buen restaurante, por qué Willie siempre paga las comidas.

Te recomiendo el Holsteins o la Torrada, lugares a… pic.twitter.com/1zZI0eKVbx — El Láser de Nahuel (@laserdnahuel) April 9, 2026

“Le pidió Sergio Ramos a Tato Noriega tres días, porque iba a grabar un disco con un artista mexicano, me dicen que es de esa música agropecuaria nueva que escucha la chaviza… Carín León. Tato dijo: “¡Ya, párale!, no somos tus tarugos, no somos tus tontejos, estamos viendo que Torrent dejó que todos pistearan, todos gordos, lentos, nadie entrena, 14 de la tabla general y tú te quieres ir a grabar con Carín León’, por eso Sergio Ramos lo agredió en Instagram”, reveló en su informe el citado periodista radiofónico.

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