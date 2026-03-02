Se acabó la paciencia en Monterrey y Domenec Torrent es despedido como entrenador de Rayados

Los Rayados de Monterrey hicieron oficial la salida del técnico español Domenec Torrent luego de los malos resultados en el Clausura 2026 de la Liga MX, torneo en el que el club aparece en el noveno lugar de la clasificación.

La decisión se produjo horas después de la derrota 2-0 frente a Cruz Azul, resultado que terminó por sentenciar el ciclo del estratega europeo al frente del equipo regiomontano.

“El Club de Fútbol Monterrey informa que ha tomado la decisión de dar por terminada la gestión de Domenec Torrent como director técnico del primer equipo de Rayados. Agradecemos a Dome y a su cuerpo técnico por su trabajo en esta etapa, y les deseamos éxito en sus futuros proyectos”, expresó la oficina del club.

Números que condenaron a Torrent en el Clausura 2026

Tras ocho jornadas del Clausura 2026, el Monterrey registra tres victorias, un empate y cuatro derrotas, con 10 puntos, 10 goles a favor y nueve en contra, cifras que lo mantienen fuera de los primeros puestos y lejos de las expectativas de la afición.

En casa, el rendimiento fue uno de los principales focos de crítica: apenas una victoria, un empate y dos derrotas en el estadio regiomontano, situación que generó molestia entre los seguidores, quienes en el último partido corearon consignas en contra del entrenador y exigieron su salida.

En total, Domenec Torrent dirigió 39 encuentros con saldo de 16 triunfos, 9 empates y 13 derrotas. Aunque por momentos el equipo mostró orden táctico, nunca logró consolidar una defensa sólida, ni siquiera contando con la experiencia de Sergio Ramos como referente en la zaga.

Un plantel poderoso que no terminó de despegar

El despido sorprende por la calidad del plantel de Rayados, considerado uno de los más competitivos del fútbol mexicano. La directiva reconoció el respaldo constante de su afición y aseguró que trabajará para que el club vuelva a ser protagonista tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.

El nuevo entrenador heredará un equipo con margen de reacción, ya que el torneo aún permite recuperar posiciones. El próximo compromiso será ante Querétaro, penúltimo de la tabla, en un duelo clave para mantener aspiraciones.

Objetivo doble: Liga MX y Concacaf

Además de recomponer el rumbo en el Clausura 2026, el Monterrey buscará el título en la Liga de Campeones de la Concacaf, donde enfrentará en los octavos de final al propio Cruz Azul, actual líder del campeonato local.

La presión es alta y el margen de error, mínimo. La directiva deberá elegir con precisión al sustituto de Domenec Torrent, en un momento determinante para el futuro inmediato de los Rayados de Monterrey.

