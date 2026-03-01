Cruz Azul es el nuevo líder de la Liga MX y Joao Pedro es el máximo goleador

El Cruz Azul del entrenador argentino Nicolas Larcamon dio un golpe de autoridad en el Clausura 2026 de la Liga MX al imponerse 0-2 al Monterrey y convertirse en el nuevo líder del torneo tras ocho jornadas.

Con este resultado, La Máquina no solo reafirma su candidatura al título, sino que desplaza a sus rivales directos en la tabla general del Clausura, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del campeonato mexicano.

Cruz Azul líder del Clausura: triunfo clave ante Monterrey

El conjunto celeste mostró orden táctico, contundencia y personalidad para vencer como visitante a Rayados, en un partido que representaba una prueba directa en la pelea por la cima.

Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, el equipo capitalino ha encontrado equilibrio entre defensa y ataque, elementos fundamentales para alcanzar el liderato del Clausura 2026. La victoria 0-2 ante Monterrey marca un punto de inflexión en la competencia y posiciona al club como favorito en las proyecciones rumbo a la Liguilla.

Con ocho fechas disputadas, Cruz Azul se instala en lo más alto de la clasificación, confirmando su regularidad en el arranque del campeonato.

Joao Pedro, líder de goleo del Clausura 2026

Mientras Cruz Azul domina la tabla general, el italiano Joao Pedro, delantero del Atletico de San Luis, se mantiene como líder de goleo del torneo.

Tras ocho jornadas, Joao Pedro encabeza la lista de máximos anotadores del Clausura 2026, consolidándose como una de las grandes figuras ofensivas del certamen y pieza clave en el desempeño del Atlético San Luis.

Su capacidad de definición lo ha convertido en uno de los nombres más buscados del campeonato, destacando en las estadísticas individuales mientras la lucha por el título se intensifica en la parte alta de la tabla.

Así queda la tabla del Clausura tras ocho jornadas

Con la victoria sobre Monterrey, Cruz Azul líder se convierte en una de las principales tendencias del fútbol mexicano. El equipo dirigido por Larcamón marca el ritmo del torneo, mientras clubes como Monterrey y Atlético San Luis mantienen presión tanto en la clasificación general como en la tabla de goleo.

El Clausura 2026 de la Liga MX entra en una fase determinante, donde cada jornada puede redefinir posiciones y aspiraciones rumbo a la Liguilla.

