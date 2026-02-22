Cruz Azul le arrebata el invicto a las Chivas y asalta el subliderato de la Liga MX

El Cruz Azul del técnico argentino Nicolás Larcamón consiguió un triunfo clave al imponerse 2-1 a las Chivas de Guadalajara en un duelo vibrante correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Con este resultado, La Máquina escaló al segundo lugar de la tabla general y se coloca como serio aspirante al liderato.

Los goles del uruguayo Gabriel Fernández y de Carlos Rodríguez marcaron la diferencia para los celestes. Por el conjunto rojiblanco, Ángel Sepúlveda anotó el tanto del empate momentáneo para el equipo dirigido por Gabriel Milito, que perdió el paso perfecto aunque se mantiene en la cima del campeonato.

Cruz Azul vs Chivas: intensidad, goles y emociones en el Estadio

El encuentro comenzó con ritmo vertiginoso. Durante los primeros 30 minutos, ambos equipos buscaron el arco rival hasta que, al minuto 34, Gabriel Fernández conectó de cabeza un servicio del argentino Agustín Palavecino para abrir el marcador 1-0 a favor de Cruz Azul.

Antes del descanso, Guadalajara reaccionó y generó peligro en los minutos finales del primer tiempo, dejando claro que el partido se definiría en detalles.

En la segunda mitad, las Chivas asumieron el protagonismo. Al minuto 68, Hugo Camberos estuvo cerca del empate, pero el colombiano Willer Ditta evitó el gol con una intervención oportuna. Más tarde, al 79, Camberos estrelló el balón en el travesaño.

La insistencia rojiblanca rindió frutos al 81, cuando Ángel Sepúlveda firmó el 1-1 con un cabezazo tras asistencia de Ricardo Marín.

Sin embargo, la respuesta celeste fue inmediata: al minuto 84, Carlos Rodríguez remató de cabeza un nuevo centro de Palavecino para decretar el 2-1 definitivo.

Con esta victoria, Cruz Azul suma cinco triunfos, un empate y una derrota para llegar a 16 puntos, ubicándose segundo, a dos unidades de Chivas y uno por encima del campeón Toluca.

Toluca golea, América arrasa y así se mueve la tabla del Clausura 2026

Horas antes, el campeón Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, goleó 0-3 al Necaxa con doblete del portugués Paulinho y un tanto del uruguayo Federico Pereira. Pese a ser superados en varios lapsos, los Diablos mantuvieron el arco en cero gracias a una destacada actuación del guardameta Luis García.

Por su parte, las Águilas del América, comandadas por André Jardine, aplastaron 0-4 al Puebla con goles de Raphael Veiga, Isaías Violante, Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga, enviando un mensaje contundente en la pelea por el título del Clausura 2026.

Otros resultados de la Jornada 7 de la Liga MX

En otros partidos:

León derrotó 2-1 a Santos , con anotaciones de los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo ; el argentino Ezequiel Bullaude descontó.

derrotó 2-1 a , con anotaciones de los colombianos y ; el argentino descontó. Atlas venció 3-2 al San Luis . El italiano Joao Pedro , líder de goleo con siete tantos, marcó para los visitantes. Diego González y Eduardo Aguirre empataron desde el punto penal, y el uruguayo Germán Rodríguez selló la victoria.

venció 3-2 al . El italiano , líder de goleo con siete tantos, marcó para los visitantes. y empataron desde el punto penal, y el uruguayo selló la victoria. Pachuca superó 1-2 a Tigres UANL con goles del venezolano Salomón Rondón y el brasileño Kenedy.

Este domingo, Monterrey, con el español Sergio Canales, visitará a Pumas UNAM, mientras que Juárez FC enfrentará a Querétaro, en duelos que podrían mover nuevamente la parte alta de la tabla general del Clausura 2026.

