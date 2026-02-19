Chivas acapara la lista de la selección de México vs. Islandia con siete convocados

Diego Campillo, defensa de Chivas, Denzel García de FC Juárez, Jesús Garza de Tigres y los regresos de Guillermo Martínez de Pumas y de Efraín Álvarez, fueron las novedades en la lista de la selección de México para el duelo contra Islandia, en donde los jugadores del Guadalajara acapararon la convocatoria.

Los convocados deberán concentrarse el domingo en la noche, aprovechando que la lista para el duelo contra el equipo europeo se jugará solo con elementos que militan en la Liga MX y en donde el buen momento del Guadalajara se replicó en el llamado del técnico Javier Aguirre para este duelo de preparación, donde se seguirá observando jugadores para armar la lista mundialista.

Un llamado que se responde con el corazón 🙌.



Ellos son convocados, todos de la LIGA MX, para defender nuestros colores en el partido de preparación ante Islandia en Querétaro. 🗒️



🔗 Los detalles: https://t.co/p1trDqb7eC#SomosMéxico 💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/Ku0O90pXHi — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 20, 2026

Los siete jugadores del “Rebaño Sagrado” que fueron convocados son: Raúl Rangel, Richie Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González, haciendo honor al gran momento que atraviesan, sobre todo el mexicoamericano Efraín Álvarez, que no había sido tomado en cuenta desde el año pasado cuando fue llamado para la corta gira por Sudamérica contra el Inter de Porto Alegre y el River Plate.

Ahora está de vuelta junto con el delantero de Pumas Guillermo Martínez en la búsqueda de los dos delanteros que acompañen a Raúl Giménez como delanteros en la lista mundialista y donde disputa el puesto con Santiago Giménez del AC Milan, Germán Berterame del Inter Miami, Armando González de Chivas, Ángel Sepúlveda de Chivas y Julián Quiñones del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

En la lista, los porteros que fueron tomados en cuenta son los mismos de las anteriores convocatorias, como el caso de Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, que luchan por la titularidad y por un sitio en la lista mundialista, en donde tampoco se puede descartar a Guillermo Ochoa del AEL Limassol de Chipre y que muchos aficionados apuestan a que será el tercer portero de la lista final.

Los convocados

Para este encuentro fueron convocados los siguientes jugadores: Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna) ; Defensas: Richard Ledezma (Chivas), Víctor Guzmán (Monterrey), Jesús Garza (Tigres), Israel Reyes (América), Everardo López, (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Diego Campillo (Chivas); Mediocampistas: Erick Lira (Cruz Azul), Erick Sánchez (América), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzel García (FC Juárez), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Alexis Gutiérrez (Cruz Azul) y Delanteros: Efraín Álvarez (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas), Armando González (Chivas).

🚨 MISIÓN CUMPLIDA 🚨



Encontramos la convocatoria oficial de Javier Aguirre para enfrentar a Islandia en Querétaro. 🤩



¡Gracias, Kin! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/rkVuHfoMYS — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 20, 2026

Resulta extraño que no haya convocado a elementos como Diego Lainez de Tigres o Bryan González de Chivas, que pasan por un gran momento, pero que ahora no fueron tomados en cuenta para este duelo contra la selección nórdica.

Seguir leyendo:

– Ricardo La Volpe aplaude a las Chivas de Milito y cuestiona convocatoria del “Vasco” Aguirre

– Javier Aguirre reveló detalles de su relación con Julián Quiñones

– El “Vasco” Aguirre descarta vetos o preferencias en la selección de México





