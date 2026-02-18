El “Vasco” Aguirre descarta vetos o preferencias en la selección de México

El técnico de la selección de México, Javier Aguirre, se mostró inquieto por la enésima cantidad de jugadores lesionados que han sido convocados en el proceso del “Vasco”, pero no obstante esta serie de obstáculos, el estratega nacional descartó vetos o privilegios para armar la lista mundialista.

En el marco de la presentación del estadio Cuauhtémoc de Puebla como sede del partido contra Ghana del próximo 22 de mayo, Aguirre reiteró que solo convocará a jugadores que se encuentren al cien por ciento de su capacidad y por esa razón sigue de cerca la evolución de todos los lesionados o en proceso de rehabilitación.

“La clave es la canija rehabilitación, que no se pongan plazos. Si te dicen ocho meses y si son cuatro, le echas la bronca al médico. Estoy ocupado, pero también preocupado porque son varios. La selección mexicana no depende de un solo jugador. La selección no es lugar para rehabilitar, es para jugar al 100 por ciento; el que no esté al cien por ciento y jugando, no puede venir”, aseguró el “Vasco” Aguirre.

Aguirre también resaltó que está pendiente de la recuperación de jugadores como Gilberto Mora, Luis Romo, Edson Álvarez, Alexis Vega, Luis Chávez, César Huerta y Rodrigo Huescas e inclusive se atrevió a mencionar que no cree que el defensa de Cruz Azul Jesús “Chiquete” Orozco alcance a recuperarse.

“En ese sentido, estoy ocupado en la rehabilitación de seis o siete. Estuve en la semana con Gilberto Mora, tiene problema de pubalgia; le hablé a (Luis) Romo, Edson (Álvarez) también. Santiago Giménez que fue intervenido, Edson que recibió un golpe en diciembre. Alexis Vega con la limpieza de su rodilla, (Luis) Chávez ya casi está, César ‘Chino’ Huerta. Chiquete que creo que no llega, es una pena; voy a ir a ver a Huescas”, dijo.

Satisfecho por elegir a Puebla como sede

En otro orden de ideas, Aguirre se mostró satisfecho porque las autoridades de la selección de México lograron conseguir como sede del partido contra Ghana a la ciudad de Puebla, sobre todo por las condiciones climatológicas similares a la CDMX donde jugarán en el Mundial 2026.

“De verdad que estoy muy contento de estar en Puebla. Me ha impresionado lo que invierte el Estado en el deporte: recursos, tiempo, dinero, etcétera. Puebla, insisto, estadio mundialista. Me tocó venir como jugador, como entrenador y ahora como entrenador de la selección”.

“Ya jugamos contra un equipo español (Valencia), la gente apoya, siempre apoyándonos; se respira fútbol. Pedí un partido en Puebla, pedí un partido importante y me lo conceden; de verdad les agradezco su presencia”, concluyó.

