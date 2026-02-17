Edson Álvarez fue operado de un tobillo, pero en México se asegura que jugará el Mundial

Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahçe de Turquía, se sumó este martes a la lista de bajas de la selección de México en vísperas del Mundial al ser sometido a un procedimiento quirúrgico para una limpieza de un tobillo, aunque en el entorno del Tricolor confían en que estará en la justa mundialista.

La intervención fue realizada este martes y de acuerdo al reporte oficial del Fenerbahce, se aseguró que todo fue un éxito y que se espera que el jugador mexicano esté listo en unas cuantas semanas a la actividad y que pueda recuperar su ritmo futbolístico.

En información publicada en mediotiempo se asegura que Álvarez saldrá del hospital caminando y que en cinco días más el doctor le dará el diagnóstico final de la ausencia estimada del jugador en la alineación del cuadro turco y su probable reaparición.

Frente a estas estimaciones, la prensa turca empezó a publicar que a lo sumo un mes estará fuera de circulación; tal como lo hizo el medio Fanatik al dar a conocer que el futbolista mexicano estará de baja por cuatro semanas, es decir, un mes, por lo que su regreso se daría a mediados de marzo, lo que hace pensar que su participación en el amistoso del Tri ante Portugal es poco probable.

Cabe destacar que otros reportes señalan que la baja del Machín podría ser incluso de hasta 8 semanas, por lo que, en caso de que esto suceda estaría de vuelta dos meses antes de que arranque el Mundial, pero que su presencia en el Mundial es casi un hecho.

Por lo pronto, Ivar Sisniega y Duilio Davino descartaron la presencia de Álvarez en los partidos de la fecha FIFA de marzo contra Portugal el 28 en el reestreno del Estadio Azteca (ahora llamado Banorte) y contra Bélgica el 31 en Chicago, donde México podrá echar mano de sus jugadores que participan en las diferentes ligas del mundo.

Edson Álvarez venía arrastrando esta complicada lesión que no le permitía rendir a su máxima capacidad, al igual que Santiago Giménez, pero la intervención del Chaquito fue más a fondo y no tan superficial como se asegura resultó la del llamado Machín.

Selección 🇲🇽



DE ÚLTIMA HORA



Duilio Davino confirma la información que publicamos más temprano respecto a que:



1) La cirugía del tobillo izquierdo de Edson Álvarez fue un éxito.

2) No jugará ante Portugal 🇵🇹 ni Bélgica 🇧🇪 en marzo.

3) No correría riesgo de cara al Mundial. pic.twitter.com/sRRLP4DJyn — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) February 17, 2026

Edson Álvarez se suma a los jugadores lesionados del cuadro nacional como Alexis Vega, César Huerta, Gilberto Mora, Rodrigo Huescas, Santiago Giménez, Jesús Orozco Chiquete, Luis Romo y Luis Chávez, que corren el riesgo de perderse el Mundial por diferentes causas.

Así que el técnico Javier Aguirre deberá ir manejando las alternativas para suplir a estos jugadores en caso de que no alcancen a recuperarse para estar entre los convocados para la justa mundialista y de esta forma presentar lo más posible a un equipo competitivo.

