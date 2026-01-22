Edson Álvarez sumó minutos con el Fenerbahçe, pero el Ajax busca que regrese a la Eredivisie

El mediocampista Edson Álvarez sumó 24 minutos en la derrota del Fenerbahçe,0-1 con el Aston Villa en la séptima fecha de la Europa League, que haría suponer que sigue entrando en planes del equipo turco, pero la realidad es que los rumores siguen apuntando a que regresará al Ajax de Amsterdam.

Todas las versiones de la posible salida del equipo otomano del exmediocampista del Ajax de la Eredivisie se han generado después de que supuestamente el cuadro de la parte asiática de Estambul manejó que no hará válida la opción de compra de Álvarez en el préstamo que negoció con el West Ham United de la Premiere League.

Edson Álvarez no inició el encuentro y solo tuvo 24 minutos de acción, después de que el silbante del encuentro agregó siete minutos al tiempo regular donde el mexicano intentó imponer su personalidad y dotar de equilibrio la zona de tránsito de balón.

No obstante la participación del mexicano, todo parece indicar que Álvarez deberá regresar al West Ham United, después de que los “Hammers” no harán válida la opción de compra y el mexicano tendrá que emigrar del fútbol turco a otra Liga concluyendo el Mundial o de lo contrario buscar acomodo de nueva cuenta en la Liga MX, si es que el América, Tigres o Monterrey se animan a repatriarlo o inclusive el propio Cruz Azul, que son los equipos de mayor poder económico para soportar una presión de esa índole.

La incertidumbre en el entorno de Edson Álvarez empezó a reinar en el cuadro turco a partir de que el periodista Ceyhun Samet Yüksel reveló que los directivos de la oncena otomana no tenían las intenciones de hacer válida la opción de compra de un jugador que ha demostrado su valor, pero que no forma parte de las prioridades del Fenerbahce que buscaría jugadores de ofensiva para reforzar a su plantilla.

Pero la realidad es que el más cercano de conseguir sus servicios es el Ajax de Países Bajos al grado de extraoficialmente se manejó que un enviado del equipo de la Eredivisie se encuentra en tierras turcas para cerrar el trato y que Álvarez regrese al equipo donde vivió sus mejores momentos en Europa.

La victoria de los ingleses fue la consecuencia de dominar la mayor parte de las acciones que le permitió adelantarse en el marcador con el gol de Jadon Sancho al minuto 25 y que demostró la gran superioridad de los visitantes como lo demuestra la diferencia de puntos de esta competencia europea donde The Villans ocupa la segunda posición con 18 puntos empatados con el Lyon, mientras que los de Estambul se encuentran a mitad de la tabla a siete puntos de distancia.

Las opciones de regresar a México

Como se mencionó, Edson Álvarez solo tendría opciones de regresar a la Liga MX bajo el cobijo de un equipo poderoso económicamente como el caso de los Tigres de la UANL o de los Rayados de Monterrey, que aprovecharían su poder económico y el que Álvarez no ocuparía una plaza de NFM

Pero la realidad es que el entorno de Álvarez considera que no es tan descabellado seguir en Europa como el caso de aprovechar una oferta de regresar al Ajax de Países Bajos, después de la gran trayectoria que tuvo en el cuadro de la Eredivisie.

Otro de los equipos interesados en sus servicios es el Ajax de Ámsterdam, club donde el mediocampista ya dejó una huella importante anteriormente. Los reportes indican que la escuadra de los Países Bajos vería con buenos ojos el regreso de uno de sus antiguos capitanes.

El Fenerbahçe buscará revertir este mal resultado en la siguiente fecha para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en el torneo. Por su parte, Edson Álvarez espera retomar la titularidad para demostrar que tiene el nivel necesario para seguir en el viejo continente. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si regresa a México o permanece en Europa.

