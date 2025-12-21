Edson Álvarez se perderá el último juego del Fenerbahce del 2025

Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce de Turquía y de la selección de México, se perderá el cierre del 2025 en el torneo de la liga tuca debido a una nueva lesión a unos cuantos días para que el 2025 diga adiós y donde desafortunadamente el mexicano tendrá que estar fuera de circulación.

Horas antes de su encuentro contra el Eyupspor, el técnico Domenico Tedesco explicó que el mediocampista mexicano no sería parte de la alineación en el duelo que terminaron imponiéndose 3-0 y donde el jugador azteca tuvo un contratiempo físico sin dar más explicaciones al respecto.

Erdem Akbaş: "Ağrıları bulunan Edson Alvarez, Eyüpspor maçında riske edilmedi." https://t.co/xuAQu6BOVu pic.twitter.com/vIMZEWt6ah — Tek Yol FENER (@TekYolFener) December 20, 2025

“Edson y Brown no estarán con nosotros los próximos dos partidos. Es demasiado pronto para dar detalles sobre la lesión de Edson. Sin embargo, Edson es un jugador importante. Creo que regresará lo antes posible“, aseguró el estratega.

Este informe establece que Álvarez no estará disponible para el duelo contra el Besiktas de la Copa de Turquía, en uno de los duelos más importantes del equipo del mexicano y donde esperaban contar con sus servicios en el mediocampo debido a su gran versatilidad.

Álvarez aprovechará el fin de año para recuperarse lo mejor posible y poder estar de regreso para el encuentro contra el Samsunpor, escuadra que ocupa la sexta posición en la Superliga de Turquía en donde la oncena del exjugador del América ocupa el liderato empatado en 39 puntos con el Galatasaray.

Edson Álvarez fuera el resto de 2025 por lesión en Fenerbahçe 😔🇲🇽 #MexicanosPorElMundo https://t.co/E7P4C6dgKP pic.twitter.com/2fxiJzoSn3 — Claro Sports (@ClaroSports) December 21, 2025

El próximo rival del Fenerbahce se encuentra en el sexto lugar con 25 puntos a 14 de distancia de los 39 que suma actualmente, producto de 11 victorias, seis empates y cero derrotas en los 16 juegos que se llevan disputados en la competencia de los turcos.

Álvarez ha jugado como titular en nueve de los 16 encuentros del equipo turco y su rendimiento ha ido de menos a más, convirtiéndose en un jugador clave en el funcionamiento de la escuadra de los “Canarios Amarillos” que está disputando el título del presente torneo con su acérrimo rival del Galatasaray.

Álvarez espera seguir teniendo regularidad en el esquema táctico del equipo amarillo, con la finalidad de ser tomado en cuenta para el partido de la fecha FIFA de marzo contra Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca y contra Bélgica en Chicago, pero con el objetivo claro de ser parte de la lista final para el Mundial 2026.

¡Hasta el 2026! 🚨 Edson Álvarez es baja en el Fenerbahce debido a lesión 🚨 pic.twitter.com/aXIrGaMr79 — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 20, 2025

El llamado “Machín” espera jugar su tercer Mundial en el 2026, después de formar parte de las escuadras que participaron en Rusia 2018 bajo el mando del colombiano Juan Carlos Osorio y la de Qatar 2022 con la conducción del argentino Gerardo “Tata” Martino.

Seguir leyendo:

– Edson Álvarez lucha contra las adversidades en Turquía

– Edson Álvarez encontró al América de Europa

– Edson Álvarez rompe el silencio sobre Mourinho: “Fue pieza clave para llegar a Fenerbahce”





