Edson Álvarez encontró al América de Europa

Edson Álvarez dio un importante paso en su carrera para jugar en el fútbol turco. El “Machín” dejó el West Ham United y la Premier League para jugar en el Fenerbahçe, un club que le recuerda a las Águilas del América.

El Fenerbahçe es uno de los equipos más grandes de Turquía. A pesar de que en este país hay otros equipos importantes como el Galatasaray, Beşiktaş JK y Trabzonspor AŞ, el “Machín” considera que el Fenerbahçe puede ser comparable con el Club América, el equipo en el que brilló en la Liga MX.

“Es un proyecto muy ambicioso el que tienen, es un equipo enorme. Ahora que estoy ahí me doy cuenta lo grande que es el equipo. Es una locura, de verdad. Yo se lo comentaba a mis compañeros, me siento en el América”, analizó Edson Álvarez.

Paso en falso en Turquía

El cambio de equipo de Edson Álvarez no fue muy bien visto por un sector de analistas y aficionados del fútbol mexicano. Para mala suerte del “Machín”, pocas horas después de que oficializó su traspaso, el Fenerbahçe quedó sin opciones de jugar la Champions League.

Una de las razones por las que Edson Álvarez tomó la decisión de ir a Turquía era su entrenador. El Fenerbahçe era dirigido por José Mourinho. Pero, una vez más, la suerte no estuvo del lado del mexicano. “Mou” fue destituido de su cargo como director técnico del club.

“Gran parte de mi decisión (llegar al Fenerbahce) fue por él (José Mourinho), porque yo tuve mucho contacto con él antes de ir al ‘Fener’, él fue pieza clave. Obviamente que cuando te dan la noticia (despido de Mourinho) no es agradable escucharlo, pero bueno, también no me voy a quedar y me voy a tirar a llorar“, reconoció Álvarez.

Edson Álvarez solo pudo disputar un partido con José Mourinho dándole indicaciones desde el banquillo. Ahora el entrenador es el italiano Domenico Tedesco. El nuevo estratega inició con el pie derecho su proceso al derrotar al Trabzonspor en el primer partido. Edson Álvarez no pudo jugar, pues se recupera de una lesión.

