José Mourinho criticó los fichajes del Fenerbahce

Edson Álvarez fue uno de los fichajes estelares del Fenerbahce para la temporada 2025/2026. Sin embargo, el conjunto turco perdió su objetivo más importante: clasificar a la UEFA Champions League. José Mourinho cree que no lo ayudaron en el armado de la plantilla.

Después de empatar 0-0 en el partido de ida con el Benfica, el Fenerbahce perdió 1-0 en el duelo de vuelta contra el conjunto portugués. El club turco quedó eliminado de la Liga de Campeones y tendrá que conformarse con la UEFA Europa League.

En medio de esta eliminación, José Mourinho criticó el manejo de los fichajes por parte de la dirigencia del club. El veterano entrenador portugués cree que el club no se armó a tiempo para poder colarse en la competición más importante de Europa.

“Los jugadores que fichamos el domingo llegaron tarde. Creo que hay jugadores que no están en la lista. Creo que también debo decir que el Fenerbahçe no tiene una plantilla potencial”, dijo el portugués.

💬Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık, muhtemelen 8 maç oynardık. Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz."



🗣️ Erman Özgür: "Hayal satıyor." pic.twitter.com/2hvuJmAWxV — FF TV (@FFTVofficial) August 28, 2025

En el radar del Fenerbahce estaban nombres de futbolistas de la talla de Marco Asensio y Andriy Lunin. Sin embargo, estos jugadores no fueron convencidos. Edson Álvarez fue uno de los futbolistas de mayor relevancia que llegó al club, pero el “Machín” no estuvo inscrito para el partido decisivo contra el Benfica.

“No creo que se haya hecho ningún esfuerzo extra para conseguir estos fichajes. Si la Champions fuera el objetivo principal de nuestro club, creo que algo habría pasado con los nuevos fichajes para los partidos ante Feyenoord o Benfica”, agregó.

El valor del Fenerbahce

José Mourinho cuestionó el potencial de su plantilla. Sin embargo, el Fenerbahce es un club respetado con muy buenas valoraciones entre sus futbolistas. El conjunto turco tiene un valor general de €299 millones de euros ($349.1 millones de dólares).

Los cinco futbolistas más caros del Fenerbahce:

Jhon Durán – €35.00 millones ($36.75 millones de dólares).

Edson Álvarez – €25.00 millones ($26.25 millones de dólares).

Youssef En-Nesyri – 24.00 millones ($25.20 millones de dólares).

Sofyan Amrabat – €17.00 millones ($17.85 millones de dólares).

Sebastian Szymański – €15.00 millones ($15.75 millones de dólares).

