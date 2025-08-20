José Mourinho cree que Lionel Messi es el jugador que más le enseñó

José Mourinho es recordado por sus pragmáticas formas de jugar al fútbol y sus polémicos discursos al momento de declarar. El estratega portugués ha dirigido a grandes futbolistas durante su carrera, pero “Mou” cree que el jugador que más le enseñó fue Lionel Messi.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

En una entrevista, José Mourinho no titubeó al momento de responder cuál fue el jugador que le dejó un mayor aprendizaje como entrenador. “Mou” no eligió a Cristiano Ronaldo. Messi fue el que le ayudó a ser un mejor estratega.

“Messi… porque cada vez que jugaba contra él me obligaba a pensar muchísimo“, argumentó José Mourinho en esta inesperada respuesta.

– "The player who helped you develop the most as a coach?"



🇵🇹 José Mourinho: "Messi."



– "Why?"



🇵🇹 José Mourinho: "Because every time we played against him, he forced me to think a lot."



pic.twitter.com/XBCOFByToC — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) August 19, 2025

Ya en 2019 José Mourinho había hecho una respuesta similar. En una entrevista para la agencia EFE, “Mou” reconoció que enfrentar a Lionel Messi le motivaba a preparar mucho mejor los encuentros.

“Nunca jugó en mi equipo, pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo“, dijo el exjugador del Real Madrid.

El balance de Mourinho contra Messi

José Mourinho tuvo que preparar varios partidos contra Lionel Messi. El estratega portugués enfrentó al futbolista argentino durante su etapa con el Inter de Milan y el Real Madrid. “Mou” se vio las caras con Messi en duelos por la Champions, LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

En 18 partidos contabilizados, José Mourinho pudo conseguir la victoria en 6 ocasiones, empató 5 encuentros y vivió el amargo sabor de la derrota en 7 compromisos. En todos estos encuentros Lionel Messi gritó 8 goles. Como dato curioso solo en un partido el argentino marcó gol y su equipo perdió.

Sigue leyendo:

– José Mourinho no contiene las lágrimas tras el fallecimiento de Jorge Costa

– Edson Álvarez está a un paso de ser el mejor aliado de José Mourinho

– Sigue la incertidumbre en el Inter Miami por la renovación de Lionel Messi

– Argentina ya tiene su lista para cerrar las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026