Sebastián Abreu le manda un mensaje a los clubes de la Liga MX interesados en Gilberto Mora

Gilberto Mora es uno de los grandes talentos del fútbol mexicano. El mediocampista azteca es una de las “joyas” que más expectativas ha generado en la Liga MX. Sebastián Abreu, entrenador de los Xolos de Tijuana, le mandó un mensaje a sus pretendientes.

Los Xolos de Tijuana son un equipo que aspira a pocos éxitos dentro de la Liga MX. El poderío económico del club de “La Frontera” no se compara con el de los grandes clubes de México. Es por esto que Gilberto Mora sería un gran objetivo para los equipos con un respetado poder económico en el torneo.

Sin embargo, Sebastián Abreu ironizó con el estatus de Gilberto Mora y las pretensiones de los Xolos con su ficha. El “Loco” considera que el valor sería poco rentable para los equipos de la Liga MX. “No, acá no. Seguramente no porque no lo van a poder pagar (…) Es un chingo de lana, ¿no? Está cabrón para pagar”, dijo Abreu en referencia a unos posibles $15 millones de dólares por Mora.

El entrenador uruguayo dejó un consejo en medio de la rueda de prensa. Sebastián Abreu utilizó los ejemplos de Endrick y Federico Valverde, dos jóvenes talentos que fueron fichados por el Real Madrid, pero que fueron manejados de forma distinta. El “Loco” espera que Gilberto Mora pueda llegar a un grande de Europa, pero que desarrolle sus capacidades en un club de menor envergadura.

“Lo compraron al Palmeiras (Endrick), esperaron que cumpliera 18 años y fue al Real Madrid y no ha podido tener continuidad. Lo importante sería hacer como con Valverde, que lo compró el Real Madrid y cuando cumplió 18 años fue, pero lo dieron a préstamo un año al Deportivo de La Coruña”, aconsejó.

Gilberto Mora deslumbra en México

Con 16 años Gilberto Mora cada vez influye más en el juego de los Xolos de Tijuana. En una nueva temporada en el fútbol de Concacaf, Mora ya ha jugado 9 partidos (6 por el Apertura 2025 y 3 por la Leagues Cup). En poco más de 580 minutos dentro del campo Gilberto ha podido marcar 5 goles.

Se desconocen los detalles del contrato de Gilberto Mora y la extensión de su vínculo con los Xolos de Tijuana. Según informaciones de Transfermarkt, Mora tiene un valor de mercado de $3.3 millones de dólares. No obstante, los directivos de Tijuana no venderían a Mora por un valor inferior a los $10 millones de dólares.

