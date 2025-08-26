Andrés Guardado podía haber seguido activo en Cruz Azul, pero eligió otro rumbo

Andrés Guardado es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano. El mediocampista azteca dejó una huella con su respetada carrera. Su último paso en la Liga MX fue con el Club León. Pero, según reveló su esposa Sandra de la Vega, el “Pincipito” pudo haber jugado en Cruz Azul.

En junio de este año, Andrés Guardado finalizó su vínculo con el Club León. La carrera del “Principito” finalizó con el conjunto esmeralda. Sin embargo, el exjugador del Real Betis tuvo la oportunidad de vestir los colores de Cruz Azul.

“A Andrés le ofrecieron ir a Cruz Azul a jugar, le emociono el sentir que un equipo importante en México lo buscara. Otra opción era irse a Miami a trabajar y la otra era regresar a Sevilla donde está nuestra casa y Andrés tiene negocios”, dijo De la Vega en sus redes sociales. Las declaraciones fueron recopiladas por Récord.

A pesar de que la propuesta de “La Máquina” parecía ser atractiva en el entorno de Andrés Guardado, el mediocampista mexicano colgó sus botines de forma definitiva y buscará cambiarlos por la táctica y el banquillo.

“Estábamos esperando un poco lo de Cruz Azul, luego le latió mucho todo el tema de Miami, por la vida ahí, empezamos a buscar casa, colegio… pero en una noche salió lo de estudiar de entrenador. Su sueño es seguir dentro del fútbol“, agregó.

Sandra de la Vega reveló que Andrés Guardado comenzará su preparación como entrenador en una prestigiosa academia de España. El “Principito” seguirá los pasos de exjugadores contemporáneos como Rafa Márquez, actual asistente de Javier Aguirre en la selección de México.

“En España hay una escuela, en Madrid, donde la gente que tiene ciertos partidos oficiales con su selección puede estudiar ahí. Él quiere estudiar ahí porque es donde salen los mejores, por eso decide venirse, para obtener el certificado y a ver qué puertas se le abren“, concluyó.

Andrés Guardado ya tiene una muy buena experiencia como jugador. Además de haber disputado 182 partidos con la selección mexicana, el “Principito” vistió las camisetas de equipos importantes como el Club Atlas, Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Real Betis y el Club León. Todo lo que aprendió Guardado en su carrera puede usarla a su favor en su próxima etapa como entrenador.

