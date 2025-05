¿Qué pasará con Andrés Guardado?

Andrés Guardado ha tenido una carrera ejemplar dentro de las canchas. Pero con 38 años, el “Principito” pudo haber quemado sus últimos cartuchos dentro del Club León. A pesar de que el retiro está a la vista, Guardado podría tener otras oportunidades fuera de las canchas.

Durante el Clausura 2025, Andrés Guardado logró disputar 14 partidos. En esa cantidad de encuentros, Guardado estuvo dentro del engramado por 692 minutos (poco más de 7 partidos completos). El principito aportó un gol para la causa felina.

El contrato de Andrés Guardado con el Club León finaliza en junio de 2025. No está de mas recordar que el mediocampista mexicano regresó del retiro para sumarse a un ambicioso proyecto del club en el que también estaba contemplado el Mundial de clubes de 2025. Pero sin esa motivación, la carrera del azteca podría llegar a su final.

“Él deberá resolver qué hacer con su futuro, si este ha sido hoy su último partido, las gracias de siempre, ha sido un placer entrenarle, un honor entrenar un futbolista top mundial. No solo una figura en México, sino un futbolista de una jerarquía extraordinaria, una persona comprometida, de los jugadores verdaderos que te hacen mejor entrenador y mejoran a los compañeros”, dijo Eduardo Berizzo en conferencia de prensa.

Después de esa intervención, Eduardo Berizzo habló sobre la posibilidad de que Andrés Guardado forme parte del cuerpo técnico del Club León. El estratega argentino le abrió las puertas al “Principito” a que lo acompañe en los banquillos.

“Ya me aguanto como entrenador, como compañero soy bastante duro. Pero él está invitado, es parte de la casa, no se si su futuro lo lleva como entrenador. Sería un placer tenerlo como compañero o como observador”, agregó el estratega argentino.

México en el radar

En unas declaraciones previas, Andrés Guardado reconoció su deseo de dirigir, en algún momento de su carrera, a la selección mexicana. Además, el “Principito” también reconoció su deseo de asumir el banquillo del Real Betis, club en el que estuvo durante siete años.

“Sí, sin pensarlo (formar parte del cuerpo técnico a partir de 2026), estaré retirado seguro, si me llega la invitación no lo pensaría. Vivir un Mundial desde otra responsabilidad, sin ser Javier Aguirre, pero aportando detrás, también aprender, es super enriquecedor, sería una gran oportunidad. No quiero parecer presuntuoso, pero son objetivos los dos, sé que lo puedo lograr, sé que dirigiré selección y al Betis”, aseguró Guardado.

Andrés Guardado militó en grandes clubes a lo largo de su carrera. El “Principito” defendió los colores del Club Atlas, Deportivo La Coruña, Valencia CF, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Real Betis y el Club León. Guardado conquistó un campeonato de la segunda división de España, dos Ligas de Países Bajos, dos Copas de Países Bajos, una Copa del Rey y tres Copa Oro con la selección mexicana.

