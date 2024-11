Andrés Guardado pudo ir al Real Madrid

Andrés Guardado es uno de los futbolistas mexicanos que mejor carrera tuvo en Europa. El “Principito” logró mantenerse durante muchos años en el fútbol europeo. Sin embargo, su historia pudo haber sido otra, puesto que su travesía en el Viejo Continente pudo haber empezado en el Real Madrid.

El exfutbolista del Club León tuvo una gran vitrina desde muy joven. Además de jugar en el Club Atlas, Guardado tuvo la oportunidad de participar con México en el Mundial de 2006. Para aquellos años, el juvenil de la Liga MX fue tentado por el mismísimo Real Madrid.

“Literal yo estaba entrenando con el Atlas como cualquier día, hasta que de repente salgo de entrenar y Rubén Omar Romano, en ese tiempo entrenador del Atlas, me dice: ‘Oye, tienes que subir con la directiva porque tienen que hablar contigo’”, recordó Guardado en una entrevista con Renata Quintanar.

La oferta del Real Madrid había tocado la puerta del club. Sin embargo, la propia dirigencia no quiso aceptar esta propuesta porque el conjunto merengue buscaba a un jugador para su segundo equipo. Esto no fue del agrado de la directiva y, bajo su propio criterio, decidieron rechazar esta oferta.

“Me dicen: ‘Nos llegó esta oferta pero no la vamos a aceptar’. Y yo me quedé sorprendido porque ellos me decían: ‘Es que te ofrecen que vayas a entrenar con el Real Madrid Castilla, o sea, el segundo equipo, a veces con el primer equipo, pero no nos gusta la idea porque ya jugaste un mundial y no queremos que seas un jugador que dispute la segunda división, aunque sea el Real Madrid’”, agregó.

A pesar de que se terminó quedando en el club y un año más tarde fichó por el Deportivo La Coruña, Andrés Guardado no ocultó sus ganas de haber aceptado esta propuesta. El “Principito” reconoció que, en aquel momento, le hubiese gustado probar suerte con el conjunto español.

“Bajo mi poca experiencia en ese momento y no estar bien asesorado, lo único que les dije fue: ‘Denme chance, es el Real Madrid, si me va mal me regreso, no pasa nada, es un préstamo’. Pero simplemente dijeron no”, reconoció Guardado.

Andrés Guardado ayudó a Marcelo

Indirectamente, Andrés Guardado le abrió las puertas a uno de los futbolistas más destacados del Real Madrid en los tiempos modernos. Gracias a que el Club Atlas no aceptó la propuesta del Real Madrid, Marcelo pudo llegar al conjunto merengue.

El Real Madrid buscaba a un lateral que reemplazara a un Roberto Carlos que ya venía de salida. El conjunto merengue creía que podía readaptar al joven Andrés Guardado. Pero tras el rechazo, otro brasileño uno esa oportunidad y se convirtió en leyenda del club.

“La intención del Real Madrid era también buscar un suplente de Roberto Carlos porque ya lo veían veterano y querían suplir esa posición. Yo no fui y al que fichan fue a Marcelo. Él fue a Castilla, lo hizo bien y lo demás es historia”, concluyó.

