Gerardo Martino reaccionó al retiro de Andrés Guardado

Andrés Guardado anunció recientemente su retiro de las canchas. El veterano futbolista del Club León finaliza una exitosa carrera en el fútbol profesional. Gerardo Martino reconoció la grandeza del “Principito”.

El estratega argentino salió por la puerta de atrás de la selección mexicana. Gerardo Martino tuvo algunos problemas en el banquillo de El Tri y varios jugadores lo criticaron tras su salida. A pesar de ello, el “Tata” tuvo buenas palabras para referirse a Guardado.

“Tengo un cariño muy grande por Andrés, ha sido un jugador que ha tenido una trayectoria enorme, probablemente de las trayectorias más importantes de un futbolista mexicano”, dijo Martino con relación al retiro de Andrés Guardado.

El “Principito” jugó durante varios años en el fútbol europeo. Guardado militó en el fútbol de Alemania, Países Bajos y España. El mediocampista mexicano tuvo la oportunidad de jugar en los torneos más importantes de Europa. Parte de su éxito se debe a su disciplina y Gerardo Martino lo recalcó.

“Con muchos años en Europa, jugando en un altísimo nivel, una persona muy comprometida también con su selección (…) No tengo más que agradecimiento, palabras de elogio, y desearle todo lo mejor para lo que viene en su vida“, agregó el entrenador del Inter Miami.

Andrés se lo tenía Guardado

A pesar de que ya era previsible su retiro de las canchas, los futbolistas del Club León intentaron convencer al “Principito” de que aún le quedaban más condiciones para mantenerse activo en el fútbol profesional. Uno de los que le manifestó esta postura fue Salvador Reyes. Sin embargo, esto no surtió efecto.

“Tratamos de convencerlo día a día y todos los compañeros, pero créeme que no se dejaba. Nos decía que lo estaba pensando y de repente, pum, subió su video ayer. Y ya, no hay nada que hacer. Así que vamos a disfrutarlo los últimos momentos”, dijo Reyes.

Al igual que Gerardo Martino, Salvador Reyes también elogió las características personales de Andrés Guardado. Además de ser un líder, el “Principito” era un compañero pintoresco dentro de los vestuarios. Reyes pudo conocer el lado más humano de su ídolo y ejemplo.

“Yo no me veía jugando con él. Yo cuando estaba recién empezando mi carrera, él estaba en Europa. Así que no lo veía cercano. Ahora que regresó a León, por ahí sentía que me iba a llegar la posibilidad de estar con él. Y mira, se me dio y es un gran compañero, hace gran grupo y es muy bromista. Créeme que es un líder dentro del equipo y lo vamos a echar de menos”, agregó.

