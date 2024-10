Andrés Guardado sale en defensa de Chicharito

El rendimiento de Javier Hernández ha sido cuestionado constantemente por aficionados de las Chivas de Guadalajara y analistas. Chicharito no ha tenido un gran regreso al Rebaño Sagrado. Andrés Guardado defendió a su excompañero de la selección mexicana.

Javier Hernández no le ha dado soluciones a Fernando Gago en el sector ofensivo del equipo. De hecho, Chicharito ha sufrido varias lesiones que han limitado su participación dentro del campo.

Andrés Guardado fue cuestionado sobre el nivel de Hernández. El “Principito” defendió a Chicharito al indicar que roza la normalidad los rendimientos de este estilo en estas alturas de carrera. Chicharito ya tiene 36 años.

“Uno siempre es exigente con uno mismo, pero está claro que los años no son los mismos y eso se refleja en las lesiones, en el rendimiento. La gente quiere ver a Andrés Guardado de hace 10 años y eso no va a pasar, lo mismo con Chícharo. Esperan ver al del Real Madrid, el del Manchester United y no va a pasar”, dijo Andrés Guardado para Fox Sports.

Desde que regresó al Rebaño Sagrado, Javier Hernández solo tiene un gol convertido. En 17 partidos jugados, el exgoleador del Real Madrid no ha podido sobresalir en el conjunto de Fernando Gago. En casi 700 minutos dentro del campo, el aporte de Hernández no va más allá de un gol y una asistencia.

Andrés Guardado se responsabiliza del Club León

A diferencia del caso de Javier Hernández, Andrés Guardado y el Club León no están teniendo una buena temporada en la Liga MX. Los malos resultados le costaron a Jorge Bava su puesto en el banquillo del club. Pero el “Principito” insinuó que la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en el entrenador.

“Con Jorge no se nos daban los resultados y se corta por lo más fácil. La realidad es que Toto ha venido a implementar cosas muy claras, le ha dado mucha solidez defensiva. Desde el primer partido que llegó hicimos 30 minutos espectaculares contra el mejor equipo de la liga y llevamos tres partidos sin perder, pero no son suficientes para asomar la cabeza. Hay que hacernos responsables cuando las cosas no salen”, explicó.

En esta temporada, el Club León solo tiene una victoria en sus últimos 13 partidos. Esto ha puesto al conjunto esmeralda en la decimocuarta posición del fútbol mexicano. El conjunto de Andrés Guardado es casi el peor equipo de la Liga MX, de no ser por los 6 empates que ha conseguido.

