Andrés Guardado anuncia que se retira del fútbol profesional

Andrés Guardado, el futbolista con más partidos en la historia de la selección mexicana, anunció este jueves la fecha de su retirada como jugador profesional, la cual podría ser este mismo domingo si su equipo no consigue avanzar a la Liguilla, aunque adelantó que, en todo caso, buscará seguir ligado al fútbol “de alguna u otra forma”.

A través de una transmisión en su cuenta oficial de Instagram, el que fuera capitán del equipo nacional durante muchos años, anunció en directo desde la cancha del León, su actual club, su decisión de abandonar las canchas.

“Terminando esta temporada dejaré de ser profesional, después de 19 años de carrera (…) Seguro seguiré ligado al fútbol de alguna u otra manera (…) Gracias fútbol y nada, hasta luego”, fue lo que explicó en resumen, el 181 veces internacional por México.

El jugador mexicano que más encuentros ha disputado en el balompié europeo dio a conocer el fin de su trayectoria en el Nou Camp y afirmó que si el León no se clasifica a la repesca del torneo Apertura 2024, le pondrá fin a una historica carrera este mismo domingo en una visita a los Rayados del Monterrey, en la decimoséptima jornada, la última de la fase regular.

“Todavía estamos con una ligera esperanza de clasificar al play in, pero si no es posible el domingo será mi último partido como profesional… y nada, me voy agradecido, muy orgulloso de todo lo que pude conseguir, de haber cumplido mi sueño y sobrepasar lo que soñé cuando era niño”, reveló.

En el clip, el mediocampista, quien aseguró que no tenía un discurso preparado y que solamente quería que las palabras fluyeron, agradeció a sus seguidores, afición, compañeros, amigos y familiares, así como a sus entrenadores y directivos de todos los equipos donde jugó, poniendo énfasis especial en el Atlas, club que lo formó y con el que debutó en el 2005, y en el León, que encabeza Jesús Martínez, que le dio la oportunidad de volver a México para terminar su carrera en su país.

La trayectoria de Andrés Guardado

A sus 38 años, el ‘Principito’ Guardado presume otros logros como ser uno de los cuatro mexicanos en haber disputado cinco mundiales y un paso por Europa por los clubes Deportivo La Coruña español en 2007, en donde empezó su periplo por el balompié europeo, en el que además militó para el Valencia y el Real Betis también españoles, el PSV Eindhoven neerlandés y el Bayer Leverkusen alemán, una carrera más longeva que incluso las leyendas mexicanas de Hugo Sánchez y Rafael Márquez.

El Betis fue su último cuadro en Europa, al que abandonó en enero pasado luego de siete temporadas, tiempo en el cual obtuvo una Copa del Rey y se convirtió en uno de los líderes del vestuario del entrenador chileno Manuel Pellegrini.

En León, que marcó el regreso al fútbol de su país, Guardado ha sufrido por molestias físicas para tener regularidad, con 12 partidos disputados en el Apertura 2024, en los que ha marcado un gol y una asistencia.

Además, no ha impactado para guiar al equipo que dirige el argentino Eduardo Berizzo para estar al menos entre los equipos que jugarán la repesca en busca de los últimos dos boletos a los cuartos de final.

El León ocupa la undécima posición en la clasificación con 18 puntos, a tres de igualar al Atlas, que en el décimo lugar es dueño del último boleto al repechaje, por lo que la carrera de Guardado se podría alagar un poco más, en caso de que el León derrote al Monterrey y el Atlas no gane e incluso empate el mismo domingo ante el Necaxa.

*Con información de EFE.

