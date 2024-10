Javier Aguirre abre las puertas del cuerpo técnico del Tri a Andrés Guardado

El seleccionador mexicano Javier Aguirre aseguró que Andrés Guardado tiene las puertas abiertas del cuerpo técnico del Tri, un ofrecimiento que le gustó al mediocampista quien espera prepararse de la mejor manera para cuando ese momento llegue en un futuro.

La interacción entre ambos ocurrió durante la rueda de prensa previa al partido que estarán disputando este martes entre la Selección de México y Estados Unidos en el estadio Akron de Guadalajara en donde el “Vasco” Aguirre y el “Principito” hablaron sobre la idea de que se incorpore al cuerpo técnico.

“Andrés Guardado tiene las puertas abiertas en mi cuerpo técnico, lo que quiera porque se lo ha ganado, es un profesional de los pies a la cabeza y nos puede ayudar muchísimo”, comentó el experimentado entrenador que ya tiene a una leyenda del Tri en su cuerpo técnico con Rafa Márquez.

Javier Aguirre y Andrés Guardado en la conferencia de prensa previa al partido amistoso de la Selección Nacional de México contra Estados Unidos que se jugará este martes en el estadio Akron de Guadalajara. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

El ofrecimiento cayó muy bien en Andrés Guardado, quien está concentrado con la Selección de México como parte de un homenaje de la FMF a su exitosa carrera con el combinado nacional. Sin embargo, aclaró que primero tiene un largo camino que recorrer para prepararse de la mejor forma.

“Le agradezco a Javier que me habrá las puertas, pero me gustaría prepararme bien, para la Selección Nacional hay que estar bien preparado, no solo haber tenido una carrera decente dentro de selección para tener aptitudes para estar aquí”, comentó el jugador del Club León en la Liga MX.

Andrés Guardado, de 38 años, regresó al fútbol mexicano para este torneo Apertura 2024 después de una larga carrera en el fútbol de Europa. Con la Selección de México anunció oficialmente su retiro después de lo que fue la Copa del Mundo Qatar 2022.

Andrés Guardado hablando durante la conferencia de prensa previa al encuentro amistoso que jugará la Selección de México contra Estados Unidos este martes en el estadio Akron. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

“Agradecido” con esta despedida

Andrés Guardado también aprovechó la oportunidad para mostrar su agradecimiento con la Federación Mexicana de Fútbol y la Selección de México por este homenaje que recibió con su convocatoria para la doble fecha de partidos amistosos ante el Valencia y Estados Unidos.

“Estoy muy agradecido, feliz de que me hayan dado la oportunidad de estar aquí, en un inicio era solo venir a este partido, vivir el homenaje, pero me abrieron las puertas a la concentración”, comentó el experimentado mediocampista durante la rueda de prensa previa al duelo contra los estadounidenses.

“Lo quería vivir por última vez, volverme a sentir un seleccionado y simplemente el estar aquí representa mucho, muy contento, agradecido… Disfrutando el momento”, agregó el “Principito” quien le puso punto final a su etapa en El Tri tras el Mundial de Qatar 2022.

