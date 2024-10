Germán Berterame tuvo un debut “agridulce” con la Selección de México

El encuentro amistoso de este sábado tuvo un sabor “agridulce” para Germán Berterame quien vivió su debut con la Selección de México en lo que fue el inesperado empate conseguido ante el Valencia (2-2) en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El delantero nacido en Argentina pero naturalizado mexicano prefiere no ver sólo el lado negativo producto del resultado cosechado ante el equipo español sino que se queda con los aspectos positivo que dejó el compromiso para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

“Fue un resultado agridulce aunque logramos hacer cosas positivas con tan poco tiempo. Ahora toca descansar porque viene un partido difícil”, comentó el jugador de los Rayados de Monterrey en la Liga MX en declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

El delantero Germán Berterame durante el encuentro amistoso que disputaron la Selección de México y el Valencia este sábado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Sin embargo, el jugador de 25 años no pudo evitar sentirse “orgulloso” de haberse estrenado con El Tri tras haber sido titular y disputar 67 minutos del encuentro en el que Alexis Vega y Ozziel Herrera anotaron por los mexicanos mientras que Dani Gómez (en dos ocasiones) convirtió por los españoles.

“Estoy contento por el debut, estoy súper orgulloso. Es un orgullo una vez que entré (al campo) y pisé la cancha y ví a toda la gente y ver la playera que tenía puesta para mí es un orgullo. Estoy súper contento y agradecido con este país”, prosiguió el atacante.

El llamado de Germán Berterame generó polémica en México tomando en cuenta su origen argentino, un caso similar al de Julián Quiñones, nacido en Colombia pero que fue naturalizado y convocado para El Tri después de una larga carrera en el fútbol mexicano.

Germán Berterame y Dimitri Foulquier durante el partido amistoso entre la Selección de México y el Valencia en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

A revertir los abucheos

El empate ante el Valencia (2-2) no sentó para nada bien en la afición de la Selección de México que ya de por sí no veía con buenos ojos el partido ante el cuadro español que además llegó plagado de ausencias por lo que los abucheos no dejaron de sonar en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Para Germán Berterame es necesario seguir trabajando para revertir esta situación y poder darle una alegría a la fanaticada mexicana en el próximo encuentro que disputará El Tri este martes en el estadio Akron de Guadalajara ante la Selección de Estados Unidos.

“Es complicado, pero mirando a la gente que hay creo que más allá de los abucheos van a venir a muerte a acompañarnos y nosotros vamos a dejar la vida en la cancha y esperemos se den los resultados de la mejor manera”, aseguró el delantero a TUDN tras el encuentro con el Valencia.

