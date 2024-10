México sigue en crisis al empatar 2-2 con el débil Valencia

La selección de México alargó la severa crisis de rendimiento que atraviesa y en el tercer juego como técnico de Javier Aguirre no pudo doblegar al débil Valencia de España que ocupa el sitio 18 de la tabla general del fútbol ibérico y donde terminaron empatando 2-2 en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Un resultado que es otro sonoro golpe de realidad para el equipo azteca, donde lo más preocupante fue ver que no existe progreso en el rendimiento futbolístico con el “Vasco” en la dirección técnica cuando fue contratado como solución al contrastante trabajo de Jaime Lozano que terminó en el fracaso de la Copa América 2024.

Para colmo de males el empate abre toda una serie de interrogantes de lo que podría pasar el próximo martes en el estadio Akron de las Chivas de Guadalajara contra la selección de Estados Unidos que, por el contrario, vencieron 2-0 a Panamá en el debut del técnico argentino Mauricio Pochetino y que generan una serie de interrogantes y graves augurios para el clásico del norte en esta gran rivalidad que ha crecido en los últimos 30 años.

Se podrían argumentar un sinfín de pretextos y seguir arropando a los jugadores que son convocados a la selección de México, pero la realidad es que estos resultados solo demuestran que no existe compromiso de los jugadores cuando portan la playera de la selección de México y que en lugar de impulsarlos resulta una loza muy pesada que complica el panorama para salir de la crisis.

Ahora el colmo fue que México no supo como preservar una ventaja de dos goles y cuando parecía que el cuadro azteca se soltaría el pelo contra un adversario que a la par de ser de los equipos más débiles actualmente de la Liga de España y viajar con un equipo alternativo para el duelo contra el Tricolor, supo como resolver su falta de entrenamiento y sus horas de turisteo en la ciudad de Puebla, para agravar el momento que vive el seleccionado azteca.

Quizá se exagere y que se le estén exigiendo demasiadas cosas al nuevo cuerpo técnico encabezado por Aguirre y complementado con el cinco veces mundialista Rafael Márquez, pero la realidad es que no se percibe mejoría en el rendimiento de México y que después de convocar a 32 jugadores en su corta gestión no encuentra la forma de que no se le endurezca el engrudo.

Lo deficiente del resultado hizo que el debut del naturalizado Germán Berterame pasara a segundo término y aunque estuvo empeñoso y tuvo algunas opciones de gol, la realidad es que terminó contagiado por la inercia negativa que desde hace ya demasiado tiempo arrastra la selección de México.

Las explicaciones del resultado

Sin duda el empate 2-2 con el Valencia que no trajo a lo mejor de su plantel abre un abanico de dudas respecto a la mejoría que se esperaba con Javier Aguirre y que ahora con un cuadro alternativo en donde el rendimiento tan contrastante del equipo nacional de México no abonó a recuperar en algo la confianza de los aficionados.

Porque la realidad es que México no puede ser tan voluble en su rendimiento, ya que después de un primer tiempo aceptable en donde lograron tomar ventaja de dos goles con las anotaciones de Alexis Vega y Ozziel Herrera, permitieron que el Valencia lograra recuperarse para empatar el marcador con un doblete del español Daniel Gómez.

Al final de nada sirvieron los chispazos de Berterame, de Alexis Vega o del propio César Huerta, si en global se ve a un equipo desarticulado y cuando sale de la cancha gente como Luis Romo pierde los pocos hilos de coherencia futbolística que muestra la selección de México.

