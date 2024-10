Raúl Jiménez alza la mano en la selección de México

A su regreso a la selección de México, después de 11 meses de ausencia, Raúl Jiménez, delantero del Fulham de la Premier League, alzó la mano para que no lo descarten en que aún puede aportar demasiado al cuadro nacional azteca y prácticamente dijo en pocas palabras, qué viejos los cerros.

El artillero surgido de las fuerzas básicas del América y que ha tenido que superar una grave fractura de cráneo en el 2020, poco a poco empieza a recuperar su nivel y por esa razón pidió que no se le descarte o que se le considere ya demasiado viejo.

Raúl Jiménez parece estar de vuelta y se nota su alegría en la cancha como aquí al enfrentar a Johan Vázquez del Genoa. Crédito: Imago7

El llamado lobo de Tepeji en entrevista para TUDN, aseguro: “Siempre me sentí bien, nunca me sentí con un gran cambio, tal vez al principio fueron diferentes algunas cosas, pero afortunadamente estoy volviendo a hacer lo que fui y no quiero parar si no seguir adelante y aportar en mi club Fulham) y en la selección de México.

Jiménez buscará este sábado si es alineado contra el Valencia de España, reverdecer lauros en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde anotó su último hat trick con el uniforme del América hace una década en agosto de 2014, en los momentos que era considerado como una de las grandes referentes ofensivos del fútbol en Mexico.

Raúl Jiménez está consciente que desde el 2020 las cosas no han sido fáciles, sobre todo después de aquella fuerte fractura en el cráneo en un choque de cabezas con el brasileño David Luiz a finales del 2020 y señaló que para así salir adelante requirió del apoyo de su familia.

“Son una base fundamental, muy importante en lo que hoy soy. Siempre con mi familia ahí en la casa, con mi esposa y mis hijos que siempre me están apoyando, siempre intentando que yo esté bien para que pueda desempeñarme bien en lo que es mi trabajo y pueda hacerlo al máximo”.

Jiménez no dejó de lado a sus padres y hermanos, así como tíos y primos, quienes le han ayudado también en recuperar su nivel con sus mensajes de apoyo, de quienes dijo que: “También debo agradecer a mi familia, acá en México, mis papás, mis hermanos, mis tíos, y todos, siempre están al pendiente de mí y están contentos de lo que estoy viviendo otra vez.“.

Para muestra un botón del regreso del nivel futbolístico de Raúl Jiménez con el gran momento que vive con el Fulham, donde es parte fundamental del ataque del cuadro de la Premier League, como en aquellas épocas hace tres años en el Wolverhampton donde se convirtió en un indispensable del técnico Nuno Espírito Santo.

Raúl Jiménez se reencontró con otro de los líderes de la selección de México como Andrés Guardado en la cuota de experiencia en el Tricolor. Crédito: Imago7

Para finalizar dijo que quiere llevar su buen momento en la Premier League a la selección de México y ser útil al técnico Javier Aguirre: “Estoy haciendo las cosas bien, ayudando al equipo en las aspiraciones que tenemos y ahora reflejarlo acá también. Me ha tocado este último mes ser el hombre al frente del equipo”.

