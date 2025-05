Tres errores promovieron el uso del VAR en el fútbol y México estuvo involucrado en uno de ellos

El Video Assistant Referee (VAR), es uno de los ejemplos más evidentes de la aplicación de la tecnología en el fútbol. Sin embargo, para que el balompié llegara a estas instancias tuvieron que ocurrir grotescos errores que perjudicaron a un equipo y favorecieron a otro. Mateu Lahoz reveló cuáles fueron los “pecados” que le dieron vida al VAR.

En una entrevista con Iker Casillas, Mateu Lahoz enumeró los tres errores arbitrales que para él marcaron un antes y un después en el arbitraje del fútbol mundial. Fueron decisiones erróneas que afectaron, por mucho, el desarrollo de los encuentros y perjudicaron deportivamente a uno de los rivales.

“Esas son las tres jugadas que vaticinan ya que se tenían que poner las pilas para que haya una herramienta en el fútbol donde algo tan injusto y donde cuatro seres humanos no pueden verlo todo en situaciones tan rápidas y decisivas”, dijo Mateu Lahoz.

Los errores que le dieron vida al VAR

El primer caso se remonta al repechaje del Mundial de Sudáfrica 2010. El duelo entre Irlanda y Francia que quedó para la historia. Los franceses venían de conseguir una ventaja corta por 1-0. En el duelo de vuelta, Robbie Keane adelantó a los irlandeses y esto permitió el empate en la serie. Pero en el minuto 103, Tierry Henry bajó un balón con la mano, dentro del área rival, y marcó el gol que le dio el polémico triunfo a Francia y la eliminación de Irlanda.

El otro error se cometió en el Mundial de Sudáfrica en un partido por los octavos de final del torneo. Alemania e Inglaterra se enfrentaron en el Free State. El patido marchaba 2-0 a favor del conjunto alemán. Sin embargo, Upson marcó el descuento de cabeza a los 37 minutos del partido y un minuto más tarde Frank Lampard disparó al arco de Neuer y marcó el 2-2. No obstante, el gol no fue validado porque los jueces no se dieron cuenta que el balón traspasó la línea de gol. El denominado “gol fantasma” que terminó con la eliminación de Inglaterra por 4-1.

El último caso también ocurrió en este Mundial y en los octavos de final. Argentina abrió el marcador en un partido trabado ante México con un gol en fuera de lugar. Carlos Tévez participó activamente en una jugada que terminó en el 1-0 de la Albiceleste al minuto 25 del primer tiempo. Aquel partido terminó 3–1, pero ese tanto le cambió los planes a Javier Aguirre y a El Tri.

Luego de estos errores arbitrales, en el Mundial de Brasil 214 se introdujo el “Ojo de Halcón”, una tecnología de detecciones de goles automáticos. Con esta herramienta no habría errores en la convalidación de goles que superaran la línea final. Para el Mundial de Clubes de 2016, el VAR ya llegó a los estadios tal y como lo conocemos en la actualidad.

Sigue leyendo:

– El “Dibu” Martínez asegura que el dinero no cambió su personalidad

– México hará historia en el Mundial de 2026, según Luis Chávez

– Los detalles de la caída del rendimiento de Raúl Jiménez después de jugar con El Tri

– Chicharito no ve con malos ojos los éxitos de Raúl Jiménez en El Tri