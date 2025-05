El “Dibu” Martínez asegura que el dinero no cambió su personalidad

Emiliano Martínez fue una de las grandes figuras de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. En aquella Copa del Mundo, el “Dibu” y sus compañeros le dieron el tercer título en la historia a la selección Albiceleste. Esto cambió su forma de relacionarse, pero la humildad sigue intacta.

El “Dibu” reconoció que cada vez que va a Argentina tiene problemas para realizar labores públicas por lo conocido que se ha vuelto en tierras albicelestes. A pesar de ello, Emiliano Martínez aseguró que el dinero no cambió su firma de ser.

“Cuando voy a Argentina puedo hacer menos cosas de lo que me gustaría. No puedo llevar a mi sobrina al parque, pero siempre viajamos en familia. La plata no nos cambió”, dijo Emiliano Martínez para ESPN.

📸🫂 ¡QUÉ TIPAZO! La foto del Dibu Martínez en una estación de servicio rumbo a Ezeiza desde su Mar del Plata natal. pic.twitter.com/WBwI1MKjVS — TyC Sports (@TyCSports) March 19, 2025

Emiliano Martínez jugó los 7 partidos con Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El guardameta sudamericano recibió 7 goles en aquella competición. En la actualidad, el “Dibu” acumula 51 partidos con la camiseta de la selección Albiceleste. Martínez ha mantenido la portería imbatida en 36 duelos.

“Si salir campeón implica dejarle la camiseta a otro, es algo que un día se dará. Pero quiero dejar la vara bien alta”, agregó el guardameta argentino del Aston Villa.

Emiliano Martínez en la Premier League

El “Dibu” Martínez también es un jugador indiscutible en el Aston Villa. El conjunto inglés ha contado con el guardameta de 32 años en 50 partidos en lo que va de temporada. Emiliano Martínez ha recibido 61 goles en 4,410 minutos dentro del campo.

El Aston Villa está en la séptima posición de la Premier League. El club del argentino está fuera de los puestos de clasificación europea. Sin embargo, el conjunto inglés está a sólo tres puntos del cuarto lugar, puesto que le pertenece al Newcastle.

“Desde que llegué hemos ido en crecimiento. Estamos peleando para entrar en Champions, pero no estoy contento en lo individual y por no conseguir los objetivos”, concluyó.

🏆 "SINCERAMENTE LO QUE OPINAN O LO QUE DICEN NO ME AFECTA. YO SALGO A LA CANCHA Y QUIERO GANAR" 🏆



✍️ Dibu Martínezpic.twitter.com/bg1ZXIq9CE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 9, 2025

Sigue leyendo:

– ¿Qatar 2022 estuvo arreglado? Patrice Evra duda de la legitimidad del Mundial

– “Fue un baile morboso”: Javier Milei reacciona a la goleada de Argentina sobre Brasil

– “Mirá que te como, hermano”: el último partido de Colombia y Argentina en Copa América

– Messi y el Dibu, las declaraciones sobre el “error y gloria”