Messi y el Dibu, las declaraciones sobre el “error y gloria” 

Ecuador y Argentina protagonizaron el parejo partido que se cocinaba en la previa. La Albiceleste avanzó a la semifinal de la Copa América por la vía de los penales, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Sin embargo, este partido pudo haber agarrado otro matiz: Messi pudo haber sido el villano, pero el Dibu lo rescató.

El partido entre Argentina y Ecuador fue bastante parejo. Fue un duelo muy trabado y respetado por ambas selecciones. Lautaro Martínez marcó su cuarto gol en cuatro partidos al minuto 35. Ecuador tuvo que esperar hasta el 90+1 para que Kevin Rodríguez colocara la igualdad en el marcador.

El Dibu rescató a Messi en los penales

Luego del empate en los 90 minutos, el partido se fue directo a la vía de los penales. Lionel Messi fue el responsable de patear el primer tiro de la Albiceleste. Tal y como lo hizo Cristiano Ronaldo en el partido de la Eurocopa, el argentino falló el primer cobro. Pero su ejecución fue más cuestionable porque intentó una Panenka que pegó en el horizontal.

“Estaba convencido de tirarlo así (a lo Panenka). Lo había hablado con el Dibu, con Rulli… Venía pateando varios seguidos cruzados y, de hecho, el arquero ecuatoriano se tira cruzado. La quise tocar y se me fue un poco. Me dio bronca“, dijo Messi tras el partido.

Esta fallo le daba muy malas noticias a Argentina en la tanda de penales. Sin embargo, El Dibu Martínez estaba bajo los tres palos para vestirse de héroe. El guardameta de la Premier League tapó los dos primeros penales del conjunto ecuatoriano. La cuenta de Messi estaba saldada.

“Él siempre está en estos momentos. Se hace grande. En los penales se tenía mucha fe, incluso antes del partido nos bromeaba con que estuviéramos tranquilos si había penales. Siempre lo tiene en mente“, dijo Emiliano Martínez tras el partido.

Finamente, Emiliano Martínez se va con un sabor agridulce de los cuartos de final. El Dibu cree que la Albiceleste merece estar en la final de la Copa América 2024, pero está consciente que no jugaron bien este primer partido de la fase eliminatoria.

“Le dije a los chicos antes de los penales que no estaba listo para irme a casa. Este grupo se merece seguir hasta la final (…) Me lleno un poco con la gente. Tenía a todos los argentinos acá, a mi familia cerca. Así que son momentos especiales (…) No le dimos a la gente el partido que querían ver, nos costó mucho, pero estamos contentos con seguir“, concluyó.

Sigue leyendo:

– Argentina con el “Dibu” Martínez de héroe avanzó a las semifinales de la Copa América 2024

– Colombia no se confía ante Panamá

– Pável Pardo lanza su crítica a la Liga MX

– Concacaf vs. Conmebol: cuál es el balance en lo que va de Copa América 2024