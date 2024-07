Pável Pardo lanza su crítica a la Liga MX

El fútbol mexicano pasa por momentos bajos. La Liga MX vive una realidad muy distinta a la de la selección mexicana. Para muchos analistas, una es consecuencia de la otra. Pável Pardo analizó el estatus del balompié azteca.

Desde su óptica, el exjugador mexicano considera que los dirigentes lograron recortar distancias entre lo deportivo y lo organizativo. El problema es que en la actualidad se prioriza más el negocio que la competitividad y el desarrollo de futbolistas.

“La estructura de la Liga MX creo que es buena. Lo he dicho muchas veces antes, la parte deportiva estaba arriba, la parte comercial y económica estaba un poco abajo. Hoy la parte comercial ha rebasado a la parte deportiva, entonces hay que tener un balance y empezar a fortalecer esta parte deportiva que se está dejando de lado. Obviamente hay puntos que hemos comentado, como la reducción de extranjeros”, dijo Pardo para Claro Sports.

Imitar modelos extranjeros

Pável Pardo tiene varios años siendo embajador de la Bundesliga, torneo que logró disputar y dejó su huella. El mexicano considera que desde el trabajo de las fuerzas básicas, Alemania pudo levantar el Mundial de Brasil 2014.

“Soy embajador de la Bundesliga. Invirtieron cerca de 2 millones de euros durante diez años para poder ser campeones del mundo en Brasil. Crearon un programa y se unieron todos para tener lo mejor y empezar a trabajar desde sus fuerzas básicas, que es la clave”, explicó.

Por otra parte, en el fútbol azteca se critica la amplia participación de futbolistas extranjeros en cada una de las plantillas de los clubes de la Liga MX. Pável Pardo tiene opiniones encontradas en este punto.

El exjugador mexicano considera que más allá de reducir el cupo de extranjeros, se deben poner barreras mucho más estrictas para que lleguen a la Liga MX. La participación de extranjeros no es un impedimento para el desarrollo de jugadores locales y Pardo puso de ejemplo a la propia Bundesliga.

“Yo estuve en una liga que es la Bundesliga, donde no hay un límite de extranjeros y sí hay oportunidad para técnicos jóvenes y jugadores jóvenes. A veces difiero un poco en esta parte del límite de extranjeros. A lo mejor tiene que pasar un filtro, como lo hizo Inglaterra. Para poder llevar extranjeros, tienen que tener el 70% de partidos con su selección, si no, no puedes jugar en Inglaterra (…) He estado en un lugar donde solo jugaban cuatro alemanes y los demás éramos todos extranjeros. Pero de ahí nacieron Mario Gómez, Sami Khedira, jugadores importantes, campeones del mundo”, concluyó.

