Christian Martinoli estalla contra el nivel de México

La selección de México sufrió otro fracaso. Luego de quedar fuera en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, El Tri volvió a ser eliminada de forma tempranera, pero esta vez en la Copa América 2024. México ha perdido su lugar en el mundo y así lo señaló Christian Martinoli.

El analista de Azteca Deportes dejó a un lado los algoritmos y números propuestos por el ranking FIFA. Christian Martinoli considera que México no tiene el nivel para estar entre las primeras 25 selecciones del mundo, un puesto que generaciones anteriores se habían ganado a pulso.

“El ranking FIFA dice que México es 12, vaya mentira. México no está ni en las primeras 25 mejores selecciones del mundo. Cosa que desde 1994 podríamos decir que hasta el 2018 se trabajó para que México estuviera entre el lugar 11 y el 16, tal vez 8 o 9 y el 16, lo cual es un lugar muy bien ganado y me parece adecuado. Pero México ya no está entre los primeros 20 lugares del mundo”, explicó.

pic.twitter.com/FpKm6IpuxZ — Cerebros (@CerebrosG) July 1, 2024

Una consecuencia del fútbol mexicano

Luego de la nueva decepción de El Tri en la Copa América, Luis García también opinó sobre esta caída del conjunto azteca. García considera que la eliminación en Copa América es solo el reflejo del balompié interno.

“La Copa América sencillamente confirma lo lastimado que está el fútbol mexicano. A nivel dirigencial que siguen creyendo y vendiendo cosas que no son, que toman decisiones equivocadas y luego las protegen o que intentan a través de cuestiones mediáticas hacernos creer que estamos haciendo un cambio generacional y que vamos bien. No vamos bien, vamos del carajo“, explicó.

Christian Martinoli y Luis García hablando con la Biblia en la mano sobre el fracaso de la Selección Mexicana en la Copa América.



Este video dura 10 minutos, pero vale la pena cada maldito segundo.



pic.twitter.com/xmGfYVWKhX — Roberto Haz (@tudimebeto) July 1, 2024

México cerró su participación en el torneo con una sola victoria en tres partidos. El Tri solo venció a Jamaica (1-0), empató con Ecuador (0-0) y perdió con Venezuela (0-1). Al igual que en Qatar 2022, México solo consigue gol en uno de sus tres encuentros.

