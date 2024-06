El padre de Santiago Giménez lo critica por su rendimiento con México 

La selección mexicana sufrió una dura derrota ante Venezuela que los deja con un pie adentro y otro afuera de la Copa América de 2024. Uno de los principales señalados es Santiago Giménez. El “Bebote” fue cuestionado hasta por su padre Christian.

México tuvo varias oportunidades para convertirle la selección de Venezuela. Sin embargo, la definición no estuvo del lado mexicano y Santiago Giménez fue uno de los responsables de errar un mano a mano con el arquero Rafa Romo. El “Chaco” Giménez reconoce que este no es el nivel de su hijo.

“Santi no está en su nivel, tuvo una y la tiene que meter. No sé si es la triste realidad, pero me parece que México hizo el mejor partido de hace mucho tiempo, jugó mejor que el rival, pero perdió. Se le complica el pase y le está faltando el gol“, dijo el “Chaco” para Fox Sports.

Además de no haber podido concretar, Santiago Giménez tuvo la mala fortuna de contrastar con la actuación actuación José Salomón Rondón. El venezolano estuvo mucho más cerca del gol y concretó un penal que le dio los tres puntos a La Vinotinto.

“A mí me resulta muy raro porque entra Memo Martínez y empiezan a tirar centros. El tema de Santi, creo que no hizo un gran partido, pero tampoco uno bueno. Tuvo una opción muy clara y como delantero de la selección tiene que meterla, por más que sea mi hijo soy analista y lo tengo que decir. La diferencia entre Rondón y Santi hoy fue el gol“, agregó.

La mala racha de Santiago Giménez

En el 2024, Santiago Giménez no ha podido gritar gol con la selección de México. El último gol de “El Bebote” con El Tri se remonta al 22 de noviembre de 2023. En aquella ocasión el exatacante de Cruz Azul le convirtió un tanto a Guatemala por la Concacaf Nations League.

Desde entonces el azteca se ha ido en blanco de sus partidos contra Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Jamaica y Venezuela. Sin duda alguna ya es preocupante esta sequía goleadora de Giménez.

No está de más recordar que la selección de México ha tenido muchos dolores de cabeza en su ataque. Desde los constantes pedidos del regreso de Chicharito a El Tri, hasta las pruebas con Rogelio Funes Mori, Julián Quiñones y los ausentes Henry Martín, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

