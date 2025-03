¿Qatar 2022 estuvo arreglado? Patrice Evra duda de la legitimidad del Mundial 

El Mundial de Qatar 2022 significó la tercera Copa del Mundo en la historia para la selección Albiceleste. La Argentina de Lionel Messi llegó a la final con algunos partidos manchados en polémicas decisiones arbitrales. Patrice Evra lo tiene claro: el Mundial estaba arreglado.

En una charla en el programa Rothen, de RMC Sport, Patrice Evra emitió sus fuertes declaraciones con relación al Mundial de Qatar 2022. El exjugador del Manchester United cree que aquella Copa del Mundo estaba arreglada para que Argentina saliera victoriosa.

“Está bien. Sí, no ganamos desde 2018, pero lo siento, todos sabemos que le dieron el Mundial a Messi en 2022. Hasta los franceses, hasta los franceses querían que Messi ganara… Vi la final, pasaron un millón de cosas en la final. El penalti de Dembélé al inicio… ¿cómo se produjo?”, sentenció Evra.

Evra no es el primero

Estas especulaciones las han manifestado otras personalidades del fútbol. Uno de ellos fue Louis van Gaal, estratega de la selección de Países Bajos en aquella competición.

El duelo entre el conjunto neerlandés y Argentina fue muy picante. De hecho, varios futbolistas pudieron haber sido expulsados de aquel encuentro.

Lionel Messi tuvo una celebración especial dirigida al propio seleccionador neerlandés. La relación del argentino no sería muy buena con Louis van Gaal.

En una entrevista para NOS, el estratega neerlandés también se fue por la misma línea de que el campeonato de Argentina estaba arreglado. Louis van Gaal es un entrenador ganador en el fútbol europeo y bastante respetado. Sus polémicas declaraciones van en la misma línea de pensamiento que las de Patrice Evra.

“Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado (…) Me refiero a todo lo que digo. ¿QuéM Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, dijo Van Gaal.

Argentina se convirtió en la selección que más penales a favor recibió en el Mundial. La Albiceleste cobró cinco penales y solo falló uno. Argentina ganó cuatro partidos, empató dos y sólo perdió uno en su camino a la Copa.

