Marcelo no puede elegir entre Cristiano Ronaldo y Messi

Marcelo es una de las grandes leyendas del Real Madrid. El lateral brasileño estuvo durante varios años en el conjunto merengue y fue una pieza habitual en los históricos Clásicos entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Marcelo elogió a Messi.

Sin importar tener un pasado en el Real Madrid, Marcelo no se limitó a ofrecer sus consideraciones sobre Lionel Messi. Al igual que sucedió recientemente con Casemiro, el exlateral del conjunto merengue reconoció lo complejo que era detener a “La Pulga”.

“El problema es que lo quería pegar para hacer falta, pero no lo conseguía porque era muy rápido, no lo podía ni ver. Nosotros somos unos afortunados de haber jugado en la misma época de Cristiano y Messi”, dijo Marcelo en La Revuelta, programa de David Broncano.

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo

Entre las preguntas recurrentes en los últimos años, Marcelo fue cuestionado sobre cuál cree que fue el mejor jugador de la historia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El exdefensor brasileño no se metió en el lío y recordó que en la historia también hubo otros jugadores legendarios.

“No hay uno mejor de la historia… Sí, lo aprecio mucho. Es un crack, es increíble. Pensaba que me ibas a poner los videos en los que me regatea (risas). No le veía ni pasar. Muy rápido. No hay ningún problema. Yo he nacido en un sitio donde lo de regatear era lo mejor, no ser regateado… Elegir uno mejor de la historia… ¿Y los que han jugado antes? Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff…”, dijo Marcelo.

Marcelo tuvo la oportunidad de jugar con Cristiano Ronaldo y defender en múltiples ocasiones a Lionel Messi. El brasileño considera que, en lugar de perder el tiempo con las comparaciones, se aprecien las virtudes de uno y otro. Marcelo recuerda con mucho disfrute la sana competencia entre ambos jugadores.

“Cristiano piensa que él es mejor. Hubo una época que era jodido porque uno metía dos, el otro tenía que meter tres… Hemos visto esto en directo y hemos disfrutado muchísimo. Mucha gente quiere comparar pero se olvida de disfrutar de esto”, concluyó.

