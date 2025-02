La curiosa anécdota de Brian Rodríguez y la playera de Lionel Messi

En el duelo amistoso entre el Club América y el Inter Miami, desarrollado el 18 de enero, Brian Rodríguez fue el privilegiado de poder quedarse con la camiseta de Lionel Messi. Sin embargo, este “regalo” tiene una historia detrás.

Aquel duelo se lo llevó el conjunto estadounidense por la vía de los penales. Tras el partido, Luis Suárez fue el encargado de llevarle a su compatriota la camiseta de Lionel Messi. Pero esto no era un obsequio, el capitán de la Albiceleste esperaba algo a cambio.

“Estábamos en el túnel del estadio y Luis me hizo acuerdo de que tenía la camiseta de Leo para mí. Yo pensé que me la daba y me iba. Y Luis me dijo: ‘¿no me vas a dar la tuya para dársela a él?’ Yo pensaba: ¿él va a querer la mía? Me dijo: ‘¡obvio que la quiere!‘ Pensé que me estaba jodiendo, ¿para qué va a querer la mía?”, dijo Rodríguez en una entrevista con La Quinta Tribuna.

Dejar atrás a la MLS

Brian Rodríguez jugó para Los Angeles FC de la Major League Soccer. Sin embargo, en agosto de 2022, el futbolista uruguayo fichó por las Águilas del América. Rodríguez cree que ha crecido mucho con relación a su versión en el balompié de Estados Unidos.

“Creo que he crecido un montón respecto al jugador que era en la MLS. El cambio fue muy grande, la liga de México está en crecimiento. Están llegando jugadores de altísimo nivel como Sergio Ramos y James Rodríguez”, explicó.

En el torneo Clausura 2025, Brian Rodríguez ha sido una pieza clave para las Águilas del América. André Jardine, entrenador del conjunto azulcrema, ha contado frecuentemente con el joven futbolista “Charrúa”.

“Tener la confianza del técnico me ayuda mucho, quiere lo mejor para mí y para el equipo. Tratamos de ver con él todos los partidos, como lo vengo haciendo con la selección también, para repasar lo que hice bien y mal”, agregó.

En esta temporada, Brian Rodríguez ya acumula 6 partidos. Durante 423 minutos dentro del campo el futbolista sudamericano ha podido marcar 2 goles y conceder 3 asistencias. Su influencia en el América ha sido fundamental para los buenos resultados del club en busca de su cuarto título consecutivo.

Sigue leyendo:

– Ángel Di María le soltó la mano a Cristiano Ronaldo

– David Beckham se rinde ante el talento de Lionel Messi

– Exjugador del Real Madrid confiesa que Lionel Messi era imparable

– Jordi Alba habló sobre el fútbol mexicano