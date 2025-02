Exjugador del Real Madrid confiesa que Lionel Messi era imparable 

El Barcelona y el Real Madrid tuvieron la rivalidad más grande de los últimos años. Ambos equipos tenían jugadores destacados, pero lo más resaltante era ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Casemiro recordó aquellos tiempos y reconoció que el argentino era imparable.

Casemiro, actual jugador del Manchester United, tuvo la oportunidad de jugar varios “Clásicos” con la camiseta del Real Madrid. El brasileño tenía funciones de corte y por eso uno de sus objetivos era detener a Lionel Messi.

En una entrevista con Tomás Roncero para el Diario AS, Casemiro reconoció que detener a Lionel Messi no era un trabajo de una sola persona. Era imposible ganarle los duelos maño a mano al delantero argentino.

“Yo he jugado muchas veces contra Messi, yo solo no he conseguido pararlo. Solo era imposible, tenía ayuda de Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos, es imparable. Por ejemplo, hoy tenemos a Mbappé, es otro jugador imparable. Ese tipo de jugadores son imparables, necesitas ayuda”, dijo el futbolista brasileño para AS.

Casemiro defiendo a Messi y CR7

El paso de la edad afecta a cualquier futbolista. Los rendimientos bajan y cada vez es más difícil mantener un óptimo estado físico. Pero Casemiro tiene otra concepción de ellos.

El mediocampista brasileño considera que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han malacostumbrado a los espectadores de fútbol por mantener un rendimiento óptimo durante varios años. Casemiro considera que por tener niveles “normales” ya son criticados.

“Bajan un poquito el nivel y los critican (a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi) porque estamos acostumbrados a que siempre hacen partidos de 9 y cuando están en 7.5 u 8 la gente dice ‘qué mal están’. Estamos tan malacostumbrados que el público se olvida de lo que hicieron por el fútbol y lo que siguen haciendo“, agregó.

Los 1,000 goles de Cristiano Ronaldo

CR7 cada vez está más cerca de alcanzar las cuatro cifras de goles. Cristiano Ronaldo juega en el Al Nassr y cada tanto reduce la distancia para los 1,000 goles. Hasta ahora, el atacante portugués tiene 924 anotaciones. Casemiro está aseguró que su excompañero llegará a esa cantidad.

“Estoy seguro, seguro de que Cristiano va a marcar mil goles“, agregó el internacional brasileño que juega para el Manchester United de la Premier League de Inglaterra.

