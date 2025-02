Lionel Messi evaluó su carrera y recordó los malos momentos en el PSG

Lionel Messi, delantero de la selección argentina y del Inter Miami, aseguró que, al analizar los éxitos de su carrera, se siente agradecido porque “nunca” hubiera imaginado haber podido ganar todo en el mundo del fútbol y reconoció que no hubiera “pedido tanto” en su juventud, en una entrevista publicada este viernes por Apple TV.

“Fue una etapa espectacular, que nunca imaginé que iba a tener la carrera que tuve. Nunca lo pensé ni lo imaginé, mi único objetivo era ser profesional, jugar al fútbol. De muy chiquito me gustó jugar, me encanta competir, y la verdad que soy un agradecido por todo lo que me regaló, lo que conseguí. Tuve la gran suerte de conseguir todo en el fútbol, tanto a nivel grupal de equipo, de selección, individual ni yo hubiese pedido tanto de todo esto”, aseguró Messi.

“La verdad que la vida me regaló todo y simplemente soy un agradecido de la carrera que tuve y de la vida que me tocó”, añadió.

En la larga entrevista con Apple, Messi repasó su juventud en Rosario, el “muy duro” cambio vivido a los doce años, cuando dejó su casa en Argentina para ir al Barcelona, los malos recuerdos de su etapa en el París Saint Germain y la alegría que vive en la actualidad como líder del Inter Miami en la MLS estadounidense.

“Siempre tuve en mi cabeza jugar en la MLS. Más de una vez lo dije, era algo que me llamaba la atención. Venir al Inter Miami fue una oportunidad, por cómo se dio todo, los últimos años en París. Fue una decisión que tuve que tomar sobre la marcha porque me tuve que ir del Barcelona, fueron dos años que nos los disfruté (en París), no estuve feliz en el día a día“, dijo.

“Me costó muchísimo adaptarme a todo eso. Me llamó la atención venir al Inter porque era un club en crecimiento, todo muy nuevo, me gustó la idea de venir y ayudar a que el club sea más grande. Y sabía que era una ciudad donde mi familia podía estar bien. No me arrepiento, todo lo contrario“, prosiguió.

El argentino, de 37 años, recordó su juventud en Rosario, cuando pasaba mucho tiempo jugando al fútbol por la calle.

“En Rosario pasaba mucho tiempo a la calle, vivíamos con mis amigos del barrio a la calle y jugábamos a la pelota o lo que fuera. Estábamos fuera hasta tarde, hoy es muy complicado, más peligroso. Disfruté muchísimo mi infancia. Pasaba mucho tiempo fuera de mi casa conn mis amigos y cuando fui a Barcelona fue un cambio duro porque no encontré lo que tenía en mi día a día”, admitió.

Y reconoció que le impacta pensar que dejó Argentina casi con la misma edad que tiene ahora su hijo Thiago.

“Veo a mis hijos Thiago, que está a punto de cumplir doce años, y pensar que yo con esa edad me fui a Barcelona, si bien fue con mi familia, se me hace difícil pensar que Thiago pueda pasar por una situación como esa. Lo único que puedo decir es que para mí fue un cambio muy duro, pero al mismo tiempo era lo que quería“, dijo.

Consideró que el Inter Miami está construido “para ganar campeonatos” y definió “importantísimo” el hecho de participar en el Mundial de Clubes FIFA en junio.

“Importantísimo por el club poder participar en el primer Mundial de Clubes aquí en el país, que la MLS tenga dos equipos es algo grandioso. Creo que todo lo que está pasando es una oportunidad para que la MLS siga creciendo como liga“, aseguró.

En la larga entrevista, Messi también habló de música y reconoció que le halaga que algunos cantantes le incluyan en las letras de sus canciones.

“Me siento muy halagado por aparecer en una letra, incluso mis hijos se sorprenden en escuchar mi nombre en algún tema. Es muy lindo que me tengan en cuenta en las letras porque hay muchos artistas que me han nombrado en sus canciones. Estoy agradecido porque sé que siempre me nombran con mucho cariño. Lo disfruto junto a mi familia”, dijo.

Finalmente, Messi afirmó que en este momento no se plantea cómo será su futuro y que está enfocado en el día a día.

“Me siento muy bien, disfrutando de dónde estoy, de lo que hago, del día a día, entrenamiento, partidos, de mis amigos, de mi familia, disfruto cuando voy a Argentina. Disfruto mucho más que cuando era joven, disfruto de detalles que por ahí no les daba importancia antes. Nunca fui de pensar en el futuro, siempre vivía en el día a día. No me adelanto a nada“, aseguró.

