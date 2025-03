Lionel Messi le habría hecho un comentario racista a Royston Drenthe

Lionel Messi ha tenido una carrera intachable dentro del campo. Además de ser uno de los mejores futbolistas de la historia, su comportamiento es intachable. Sin embargo, hay una pequeña mancha en los inicios de su carrera. Messi le habría dicho un comentario racista a Royston Drenthe.

En una entrevista en The Wild Project, Royston Drenthe reveló el insulto emitido por el futbolista argentino. Drenthe jugaba en el Hércules de Alicante y tuvo que soportar un comentario subido de todo de Messi, joya del FC Barcelona.

“En un partido cuando estaba en el Hércules, contra el Barça, Messi me llamó ‘negro de mierda’. Después me dijo que los jugadores argentinos entre ellos se llamaban así, que para ellos era una cosa normal. Por ejemplo, se lo decían a Garay y no le importaba, pero tienen que entender que a un chico como yo no le gustaba. No es lo mismo que me lo dijeran mis amigos en el entrenamiento, que me lo dijera un rival. Después no hemos vuelto a hablarlo”, recordó Royston.

A pesar de esta mala situación, Royston Drenthe reconoció que le mantiene respeto al capitán de la Albiceleste. “Le tengo mucho respeto a él porque ha sido uno de los mejores jugadores del mundo”, agregó.

¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?

En las últimas décadas, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi dominaron las estadísticas del fútbol mundial. Royston Drenthe jugó para el Real Madrid. El exfutbolista neerlandés considera que CR7 es mejor futbolista y se apoya en las estadísticas.

“Tengo mucho respeto por Messi porque todo el mundo ha visto lo que ha hecho en el mundo del fútbol, es una barbaridad. Pero los números no engañan, Cristiano va a llegar a los 1,000 goles, eso no lo puede decir Messi”, concluyó Royston Drenthe.

Drenthe tuvo una extensa carrera en el mundo del fútbol. El neerlandés jugó para el Feyenoord, Real Madrid, Hércules, Everton, Alania, Reading, Sheff Wed, Erciyesspor, Baniyas, Xerxes, Sparta Rotterdam, Kozakken Boys, Racing Murcia, Real Murcia y Racing Mérida.

