México hará historia en el Mundial de 2026, según Luis Chávez

La selección mexicana tendrá una difícil tarea en el Mundial de 2026. El conjunto azteca llega sobre su espalda el peso de la localía y deberá hacer un buen papel en la próxima Copa del Mundo. Luis Chávez mostró su seguridad y aseguró que El Tri hará un buen papel.

En una entrevista para el medio ruso RB Sport, Luis Chávez fue cuestionado sobre cómo visualiza el Mundial de 2026 para México. El exjugador de los Tuzos del Pachuca habló fuerte y claro: “Sí, te lo mostraremos. Tendremos mucho apoyo. La selección mexicana hará historia en el Mundial de 2026”.

Sin embargo, Luis Chávez está consciente de que no será una tarea sencilla. Desde 1986 la selección mexicana no logra superar los octavos de final de una Copa del Mundo. De hecho, en Qatar 2022 se quedaron fuera en la fase de grupos. El mediocampista mexicano reconoció que hacer un buen Mundial no será fácil.

“Es difícil hablar de las posibilidades de la selección mexicana en el Mundial. Todos los equipos que participan en la selección son fuertes. Es difícil jugar con todo el mundo. La selección mexicana jugará lo mejor posible y llegará lo más lejos posible”, agregó.

El próximo Mundial se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. La Copa del Mundo de 2026 será en territorio Concacaf. Este es un factor que El Tri debe aprovechar. Ante el calor de su público la selección azteca luchará contra la historia y buscará contar una mala racha que ya los persigue desde hace más de 35 años.

“Es importante para cada futbolista representar a su selección nacional. Tendremos una ventaja porque el Mundial se celebrará en México. Para nosotros es importante jugar para ganar cada partido”, concluyó.

México puede ganar el Mundial

Luis Chávez no es el único optimista. Recientemente, Joan Capdevila reconoció que la selección mexicana tiene posibilidades de dar la campanada en el Mundial de 2026. El excampeón del mundo recordó que en 2010 España no era favorita, pero terminó alzando la copa.

“¿Por qué no? Nunca se sabe, ¿no? Hombre, después de albergar tres mundiales, a lo mejor le toca (a México) (…) Tampoco pensamos en nosotros ganar un Mundial nunca y al final todo se consigue, ¿no? Al final no hay nada imposible y menos en este deporte que pueden haber muchas sorpresas siempre”, dijo el exdefensor de la selección española.

