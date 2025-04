Joan Capdevila cree que México tiene posibilidades de ganar el Mundial de 2026

Joan Capdevila levantó muchos títulos durante su carrera. Entre ellos, el defensor español alzó el Mundial de Sudáfrica de 2010 con la selección de España. En 2026 hay una nueva Copa del Mundo a la vista y Capdevila no ve descabellado un triunfo mexicano.

El exdefensor del Benfica está en México en el marco de la presentación de su proyecto formativo llamado Legens Academy. Joan Capdevila respondió algunas preguntas y llenó de confianza a los aficionados mexicanos de cara al Mundial de 2026.

“Yo creo que de entrada México también tiene posibilidades como otras selecciones (?) A mí me gustaría que ganara, si no es España, una selección que no tiene un Mundial. Porque ellos ya tienen muchos, que gane una que no tiene ninguno”, dijo Capdevila en unas declaraciones recopiladas por Heraldo Deportes.

El exfutbolista de la “Roja” considera que el clima y la distancia podría afectar a las selecciones europeas en este Mundial. Los americanos están mejores adaptados a este contexto y podrían tener un punto a favor en esta competición. Así lo ve el exjugador del Villareal.

“¿Por qué no? Nunca se sabe, ¿no? Hombre, después de albergar tres mundiales, a lo mejor le toca (a México)”, agregó Joan Capdevilla al reconocer que no es un imposible que el actual campeón de la Liga de Naciones de la Concacaf pueda quedarse con la Copa del Mundo.

Joan Capdevila recordó que en el Mundial de Sudáfrica de 2010 España no era vista como una potencial candidata al título. Había otras selecciones por encima de “La Roja”. Sin embargo, la el conjunto español venció a Países Bajos en la final y con gol de Andrés Iniesta levantaron su primera Copa del Mundo.

“Tampoco pensamos en nosotros ganar un Mundial nunca y al final todo se consigue, ¿no? Al final no hay nada imposible y menos en este deporte que pueden haber muchas sorpresas siempre”, concluyó.

En su etapa como jugador, Joan Capdevila consiguió una Liga de Portugal, una liga de Andorra, dos Supercopas de España, una Copa del Rey y, en el marco de las selecciones, una medalla de plata de los Juegos Olímpicos, una Eurocopa y un Mundial.

