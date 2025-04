Javier Aguirre no anda con rodeos en la selección mexicana 

Javier Aguirre asumió el banquillo de El Tri en medio de mucha inestabilidad. El “Vasco” ha tenido muy buenos resultados y también ha puesto mano dura en los vestuarios. Aguirre no se anda con rodeos y reveló que ya “despachó” a un referente de la selección mexicana.

El carácter de Javier Aguirre es bien conocido por la prensa. El “Vasco” es un personaje con una fuerte personalidad. Dentro de la selección mexicana su carácter ha sido el mismo. En una entrevista con Fernando Landeros para el podcast “Orgullosamente tercos”, Aguirre reveló que ya vetó a un referente de El Tri.

“De mí pueden decir 20 mil cosas, pero que dije una mentira o de que se enteraron por terceros lo que yo pensaba de ellos, eso no. Por muy mala que sea la noticia te la voy a dar a la cara. ‘No entras en los planes el año que viene, sé que eres el capitán del equipo, la figura, el goleador, pero no te quiero en el vestidor el año que viene’, se lo dije a un jugador“, dijo en su intervención.

En lugar de romperse y desestabilizarse el vestidor, Javier Aguirre reveló que el propio jugador lo entendió. El “Vasco” recordó que se lo ha topado en el camino y le ha agradecido su honestidad.

“‘¿Por qué? ¿Por qué? soy el mejor’ (le dijo), por incompatibilidad de caracteres, nada más y nada más, y ya está, decirlo. Lo entendió, lo entendió, me lo agradeció, nos hemos encontrado en el camino, me dice ‘oye, muchas gracias’, porque nadie me quería decir la verdad“, agregó Aguirre.

El delantero vetado de El Tri

Según el análisis de Andrés Vaca y lo que se observa dentro de la selección mexicana, el apuntado es Henry Martín. El atacante de las Águilas del América ha perdido su regularidad dentro del conjunto azteca. La “Bomba” no continuaría siendo una pieza recurrente en el proceso del “Vasco”.

“Intuiría que habla de Henry Martín, pero también me choca un poco, porque a todas las personas con las que tú hablas se refieren maravillosamente bien de Henry, como un gran profesional”, explicó el analista.

El delantero de 32 años ya acumula 56 partidos con la selección mexicana después de su debut en 2015. Henry Martín ha marcado 11 goles y ha concedido 8 asistencias en poco más de 2,100 minutos dentro del campo.

