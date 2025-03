Desconfían en el futuro de la selección mexicana después de Javier Aguirre

La selección mexicana es liderada en el banquillo por Javier Aguirre. El “Vasco” ha sido el elegido para comandar a El Tri en el Mundial de 2026. Luego de este torneo se prevé una transición con Rafa Márquez. Pero el exdirectivo Néstor de la Torre no está de acuerdo con este movimiento.

Rafa Márquez forma parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre. El exdefensor mexicano estaría ganando experiencia para cuando llegue el momento del cambio. Sin embargo, De la Torre cuestiona la experiencia en los banquillos del azteca.

“Hay diferentes formas de liderazgo en un equipo de fútbol. Hay liderazgos de personalidad, de fuerza, de empeño, de trabajo y de fútbol. Rafa es un gran líder futbolísticamente hablando, pero no ha entrenado. Su experiencia como DT se limita a un equipo de segunda división de un gran club, y eso es todo lo que ha hecho”, dijo De la Torre en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Néstor de la Torre coincidió con Javier Aguirre en el Mundial de Sudáfrica de 2010. El exdirectivo pone en duda las razones de la elección de Rafa Márquez como el posible sustituto. De la Torre no confía en los escasos pergaminos del “Káiser” en los banquillos.

“Qué sustentos, o qué respaldos, o qué bases o qué cimientos me dices que me haga pensar que va a ser un gran entrenador en la selección. Está aprendiendo. Yo no digo que no pueda ser buen entrenador. Yo lo que estoy diciendo es que hoy me dicen eso y es humo de los dueños porque él no tiene ninguna base para yo pensar que es buen entrenador”, agregó.

La experiencia de Rafa Márquez

Rafa Márquez inició su etapa en los banquillos en el fútbol español. El “Káiser” tuvo un breve paso por el RSD Alcalá como estratega del equipo juvenil de aquel plantel. Sin embargo, la estadía del mexicano fue corta después de recibir el llamado del FC Barcelona.

La mayor experiencia de Márquez en los banquillos fue con el Barcelona Athlétic. El mexicano dirigió 82 partidos en el equipo juvenil del conjunto blaugrana. Rafa consiguió 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas. Su paso por el club lo puso en la órbita del primer equipo culé tras los malos resultados de Xavi Hernández.

Sigue leyendo:

– Los cambios radicales en El Tri que motivan a Javier Aguirre

– Gerard Piqué elogió a Rafa Márquez

– Tierry Henry ofreció sus impresiones de la selección mexicana

– Luis Malagón recuerda a familiares inmigrantes fallecidos y envía mensaje al público que sigue al Tri