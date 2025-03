Luis Malagón recuerda a familiares inmigrantes fallecidos y envía mensaje al público que sigue al Tri

El apoyo a la selección de México durante la final de la Nations League de la Concacaf se hizo presente con un lleno total en el SoFi Stadium, pese al ambiente antiinmigrante que se percibe en el aire en Estados Unidos y que provoca miedo a algunos ante posibles redadas.

Por ello, Luis Ángel Malagón, el guardameta del combinado mexicana valoró el soporte de la afición y explicó por qué los seleccionados siempre deben dar lo mejor de sí.

“Que hay amor por el país, hay deseo de que México sea ese… pues ustedes le ponen el título de grande y gigante… (de Concacaf). Yo creo que cuando hay amor propio luchas por tu gente y por tus compañeros, por tu cuerpo técnico y porque alentamos por el país”, comentó en entrevista para La Opinión.

El cancerbero que fue factor para que su equipo no cayera ante Panamá, también dijo que se sentía identificado con los seguidores que se van a Estados Unidos y no pueden regresar a visitar a sus familias en México por la falta de documentos para volver a ingresar a EE.UU. De hecho, compartió una amarga experiencia, ya que tuvo familiares indocumentados a los que no volvió a ver en México tras su partida.

“Vienes a un país donde la mayoría de la gente a lo mejor no tiene un papel para ir a México y yo creo que me siento identificado porque tuve familia que, lastimosamente, no tenían los papeles y murieron. Se fueron así…”

Por ello es que Malagón siente un compromiso fuerte con toda la afición mexicana en Estados Unidos y se motiva cuando se imagina el esfuerzo que hacen para pagar un boleto y trasladarse a los diferentes estadios donde juega el Tri.

“Yo siempre he dicho que hay que brindarse por ellos, porque no sabes al final del día qué tenga que hacer durante la semana para pagar un boleto. Entonces para mí, para muchos, es motivante eso. Uno quiere seguir trabajando, dando alegrías y que la gente la siga pasando bien“, concluyó.

México ganó la final de la Nations League de Concacaf al derrotar 2-1 a su similar de Panamá en un encuentro en el que parecía que veríamos definición por tanda de penales tras un 1-1 con los 90 minutos transcurridos, pero en el tiempo de compensación una mano de un zaguero de Panamá dentro del área grande provocó un penal que Raúl Jiménez hizo válido antes del alargue y le dio el triunfo al Tri.

Sigue leyendo:

· “Ahí viene la migra”: Javier Aguirre cuenta experiencia de clima antiinmigrante en EE.UU.

· DT de Panamá defiende a José Córdoba, quien cometió el penal que le dio el triunfo a México

· Aficionados panameños le aplauden a su equipo, pese a derrota contra México

· México se corona en la Nations League tras increíble regalo de Panamá