Los cambios radicales en El Tri que motivan a Javier Aguirre 

La selección mexicana ha tenido problemas para competir en los últimos años. Sin embargo, de la mano de Javier Aguirre, El Tri ha mostrado otro rostro. El “Vasco” explicó los cambios en el conjunto azteca.

El Tri venía de dolorosas eliminaciones en dos grandes torneos: Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos en 2024. En esos dos torneos la selección mexicana no pudo superar la fase de grupos.

Javier Aguirre llegó como el “salvador” del conjunto azteca y, hasta ahora, su desempeño no ha sido malo. Pero más allá de los resultados, el “Vasco” resalta los cambios en la mentalidad de la selección mexicana.

“Es buenísimo, vienen con mucho entusiasmo y aceptan a pararse a firmar autógrafo, aceptan las fotos, eso está bien, en la selección hay un costo que pagar, con muchas ganas. Lo que decía, son jóvenes, veteranos, el Mundial va a ser en México, se matan por eso; el Mundial va a ser en México, histórico, no lo van a desaprovechar, esa es la idea”, explicó Aguirre en conferencia de prensa.

En este sentido, ya hay peticiones directas de parte del seleccionador de México. Javier Aguirre no renuncia a su entrega y a sus exigentes peticiones a los jugadores convocados. El “Vasco” le ha devuelto la intensidad a la selección mexicana.

“Tengo 50 años en el fútbol, me vieron de jugador, de entrenador, es innegociable en mi estilo de vida, es inherente, luchar, correr, compromiso, es algo que llevo en la sangre, me he equivocado un montón de veces, seguramente lo voy a hacer, pero eso es innegociable”, agregó.

Cuándo juega México

La selección mexicana tendrá un duro encuentro ante Canadá este jueves 19 de marzo. El partido será desarrollado en el SoFi Stadium en el marco de las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. El ganador de la serie se enfrentará a la selección que resulte victoriosa entre Estados Unidos y Panamá.

