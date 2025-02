Hugo Sánchez espera por la selección de México

Los Pumas de la UNAM no pasan por su mejor momento en la actualidad. El conjunto mexicano cortó el proceso de Gustavo Lema y estarían buscando a un nuevo entrenador que los guíe en lo que queda de Clausura 2025. Hugo Sánchez no es ese estratega.

Los del Pedregal acumulan tres derrotas consecutivas en el fútbol mexicano. Los Pumas perdieron 4-2 ante los Xolos de Tijuana; 0-2 contra las Águilas del América y también cayeron 2-1 con los Tuzos del Pachuca.

Hugo Sánchez pudo haber sido un candidato para asumir las riendas del club. Sin embargo, el propio exjugador del Real Madrid borró su nombre de cualquier lista. El “Pentapichichi” sigue atento al llamado de la selección mexicana, conjunto que sigue estando bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

“No, no estoy listo. Estoy listo para una aventura más importante como un Mundial, una selección mexicana, pero para un equipo mexicano ahora mismo no. No es que le diga no (a Pumas). Yo soy puma de corazón y puedo colaborar, construir, y apoyar a Pumas toda mi vida porque yo soy de ahí, entonces ser técnico ahora mismo no es conveniente”, dijo Hugo Sánchez para ESPN.

Hugo Sánchez apoya a “Jimmy”

Entre los posibles candidatos suena el nombre de Jaime Lozano. Hugo Sánchez aprueba la idea de que “Jimmy” pueda asumir el banquillo de los Pumas de la UNAM. “Hugol” resaltó la experiencia de Lozano.

“Yo no dudo, nadie debe de dudar, Jaime dirigió a la selección mexicana y resulta que ya ha tenido una preparación. No le dejaron llevar a buen puerto el proyecto”, agregó.

Jaime Lozano ha dirigido 68 partidos en la Liga MX. “Jimmy” ha asumido el banquillo de clubes como los Gallos Blancos de Querétaro y los Rayos del Necaxa. Lozano viene de dirigir a la selección mexicana, pero perdió su puesto en el banquillo tras la Copa América de 2024.

