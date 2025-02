Los Pumas buscan nuevo entrenador al terminar su relación laboral con Gustavo Lema

La directiva de los Pumas de la UNAM no aguantó la presión que representaron las tres derrotas seguidas bajo el mando del técnico argentino, Gustavo Lema y por esa razón este miércoles le dieron las gracias, no obstante, su porcentaje de puntos conquistados no fue tan negativo como se pensaba.

La directiva felina anunció esta decisión en un comunicado de prensa donde detallaron que la relación laboral con el argentino Lema había quedado disuelta y que cada quien tomaría caminos diferentes.

De esta forma Lema termina una gestión de tres torneos donde dirigió 45 juegos oficiales de torneo regular y liguilla, donde obtuvo 19 victorias, 13 empates y 13 derrotas, pero lo que orilló a esta decisión de los dirigentes felinos fueron las tres derrotas contra Pachuca 2 -1, América 2-0 y la goleada de ayer con Xolos Tijuana 4-2.

La información del comunicado sobre la salida de Lema fue tan escueta como el tiempo que duró en la organización universitario donde militaba y que estableció lo siguiente: El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminada la relación laboral con Gustavo Lema como director técnico de Pumas, así como con todo su cuerpo técnico.

Agradecemos el trabajo y su profesionalismo que dieron a nuestra institución. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”, argumentó la directiva felina en su comunicado que fue dado a conocer desde anoche por las propias autoridades del cuadro universitario.

Un despido anunciado

Más allá de las razones que llevaron a la directiva de Pumas a despedir a Gustavo Lema, la razón más poderosa es que nunca pudo identificarse con la afición felina, pues a la salida de su compatriota Antonio Mohamed, la directiva universitaria decidió apostar por la juventud de Lema.

La decisión no pudo salir peor, pues poco a poco se fue desgastando la relación con los jugadores, con los directivos y con los aficionados, agravándose todo el panorama debido a los malos resultados en las tres últimas jornadas al perder en forma consecutiva con Pachuca, América y Xolos de Tijuana 4-2.

Los candidatos a dirigir a Pumas

Todo mundo habla de que Jaime Lozano tiene ventaja para tomar el cargo en la dirección técnica de Pumas, empero nadie puede garantizar que el extécnico de México será el elegido, sobre todo porque siguen presionando los promotores y otras opciones son Efraín Juárez y hasta Ricardo “Tuca” Ferretti.

Será en las próximas horas cuando se tome una decisión, mientras que el equipo se prepara para el duelo de este sábado contra Chivas que de antemano luce muy complicado para un equipo como Pumas con muy pocos puntos en el actual campeonato.

