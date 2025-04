Lionel Messi hace menos rivalidad de Argentina con México: “No existe”.

Lionel Messi, figura de la selección de Argentina, aseguró sin temor a equivocarse que no entiende de donde tomaron los mexicanos una rivalidad contra los argentinos, como aconteció en el Mundial de Qatar 2022, simplemente porque para los jugadores de la Albiceleste no hay punto de comparación con México.

Lo anterior fue mencionado por el astro argentino en una entrevista realizada en el programa de Youtube “Simplemente Fútbol” conducido por Quique Wolf, exseleccionado argentino en el Mundial de Alemania 1974 y que tuvo como invitado principal a uno de los máximos referente del fútbol mundial como lo es el jugador del Inter Miami FC.

Messi fue reseñando cada uno de los momentos que vivió en la competencia mundialista donde alzaron la corona en una épica final contra la selección de Francia que terminó definiéndose en la serie de penales 4-2 y justamente en esas remembranzas se refirió a una rivalidad con México que para ellos no existe.

“En realidad no sé qué pasó con los mexicanos, ni cuando arrancó esa rivalidad, esa bronca, porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falte el respeto a nadie, pero creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe realmente. Seguido no existe una comparación entre Argentina y México y no sé dónde nació eso”, precisó Messi quien anotó el primer gol de la victoria 2-0 contra los mexicanos al minuto 64.

Sobre este juego Messi también añadió que: “Pero fue más el desahogo y la importancia del gol contra México que contra la gente, pero si estaba Bravo en la cancha, porque México lleva gente a todos lados, siempre en todos los mundiales comentó a las competiciones y creo que fue el único partido donde se sentían más mexicanos que argentinos, pero que estaba muy parejo”.

También aseguró que: Quizá el mayor desahogo fue el de México, por todo lo que hablábamos antes, no por la gente, ni mucho menos, nada que ver, pero creo que es para nosotros, ese gol contra México era un desahogo muy grande, nos daba la tranquilidad otra vez de volver a hacer lo que éramos y de depender de nosotros”.

Obviamente, Messi no tocó las provocaciones del portero Emiliano Martínez desde el sorteo mundialista, cuando se enteró de que México sería su adversario, empezó a minimizar el nivel del seleccionado azteca dirigido por Gerardo Martino, que obviamente caló hondo en los jugadores del Tricolor.

Las burlas del Dibu Martínez

Como se recordará, el portero titular de Argentina Dibu Martínez dijo que México en el Mundial de Qatar 2022 sería “Easy, easy, easy”, cuando se enteró de que el Tricolor sería rival de Argentina en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"2-0 a México, el mejor del Mundial voy a ser yo".



Para hacer más grande la rivalidad, el propio portero de la Albiceleste pronosticó que le ganarían a México 2-0 como sucedió y que sería el mejor portero del Mundial, así como en el festejo del título cuando un aficionado mexicano les quiso regalar un sombrero de charro se escuchan palabras altisonantes y que mejor se lo diera a Memo Ochoa, portero de la selección de México.

Dibu Martínez no aceptó el sombrero de charro que un mexicano quería darle a argentina



A partir de ese momento, el guardameta del Aston Villa dio por descontado que Argentina dejaría en el camino a México, como sucedió con goles de Lionel Messi y de Enzo Fernández, pero en realidad los mexicanos habían tomado como afrenta el duelo contra la Albiceleste por las muestras de simpleza de los jugadores argentinos y sobre todo las dos derrotas en justas mundialistas de México en Alemania 2006 con golazo de Maxi Rodríguez 2-1 y en Sudáfrica 2010 con goles de Carlos Tévez en dos ocasiones y Gonzalo Higuaín.

