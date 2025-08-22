José Manuel de la Torre analiza el presente de Chicharito

Javier Hernández, leyenda del fútbol mexicano, no está pasando por su mejor momento. El veterano atacante de 37 años ha tenido que lidiar con las lesiones, polémicas fuera del campo y la sequía goleadora. El Chepo de la Torre habló sobre el presente de la figura de las Chivas de Guadalajara.

José Manuel de la Torre es un veterano conocedor del fútbol mexicano. El Chepo ha tenido la oportunidad de compartir con Javier Hernández dentro de un vestuario. El reconocido estratega no se animó a dar una razón específica de los problemas de Javier Hernández, pero considera que Chicharito debe sincerarse con sus prioridades.

“Realmente no alcanzo a captar todo lo que sucede como persona. Yo lo conocí siendo muy joven y extraordinario, todo muy bien. Habría que estar cerca de él, cerca es dentro de la institución, verlo, ¿qué le está pasando, cómo se siente?, podemos platicar con él, ¿dónde se ve, qué prioridades tiene? Hay muchas preguntas pero solo te las puede responder él”, dijo De la Torre en unas declaraciones a TUDN.

José Manuel de la Torre considera que las Chivas de Guadalajara tienen un buen equilibro de futbolistas jóvenes y veteranos. El Chepo cree que los futbolistas en mejor estado físico pueden hacer un mayor desgaste para liberarle cargas a Chicharito y que pueda hacer su trabajo: marcar goles. Sin embargo, para que esto funcione, Javier Hernández debe poner de su parte y centrarse en el despliegue final de su carrera.

“Sin el conocimiento a mí se me hace una imprudencia. Sabes que así me he manejado. Han habido centros delanteros que han sido extremadamente importantes, pero no han sido goleadores, fueron los de alrededor. Yo creo que Chícharo podría aprovechar esa juventud que tiene Chivas, ese dinamismo que tienen para aprovechar sus condiciones, pero siempre y cuando él le dé prioridad a lo futbolístico, que de ahí parte todo”, explicó.

El amargo regreso de Chicharito

Desde que regresó a las Chivas de Guadalajara en 2024, Chicharito solo ha podido marcar tres goles. El delantero mexicano ha sido afectado por las lesiones. Esta condición no le ha permitido tener continuidad al exjugador del Real Madrid.

El último gol de Javier Hernández con el Rebaño Sagrado fue el 27 de febrero de este año. El atacante mexicano marcó el 3-1 en un duelo contra el Atlético San Luis. El valor de marcado de Chicharito ha bajado a menos del medio millón de dólares.

