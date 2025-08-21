Cruz Azul habría elevado la cláusula de Charly Rodríguez

El fútbol mexicano sigue blindando a sus estrellas. Mucho se ha hablado del difícil mercado azteca para clubes europeos que quieran hacerse con talentos formados en la Liga MX. Charly Rodríguez y Cruz Azul habrían dado un nuevo ejemplo de ello.

La lista de futbolistas mexicanos en torneos de élite en Europa es reducida. Varias personalidades de esta disciplina han explicado que esto se debe a las altas pretensiones económicas de los clubes mexicanos. Además, el futbolista azteca está en su zona de confort recibiendo buenas sumas de dinero. Cruz Azul habría “mimado” a Charly Rodríguez.

“El nuevo vínculo entre el mexicano y el equipo de la Liga MX sería hasta 2029; es decir, cuatro años más (?) El contrato tendrá un salario más alto y la capacidad de obtener bonos en caso de cumplir ciertos objetivos deportivos“, informan desde Heraldo Deportes.

CHARLY RENOVADO 💙



Nuestro 19 portará este escudo por varios años más.



Orgullosos de contar con jugadores de tu calidad y compromiso, Charly. #AzulDePorVida pic.twitter.com/KCa55fgmaI — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 19, 2025

Además de potenciar el contrato de Charly Rodríguez, los dirigentes mexicanos habrían blindado a su futbolista. El club que quiera hacerse con los servicios de Charly debería pagar una cláusula que rondaría los $15 millones de dólares. Es evidente que este es un precio muy elevado para los equipos de la Liga MX y muy arriesgado para los equipos europeos.

Según informaciones de Transfermarkt, portal especializado en fichajes, Carlos Rodríguez está valorado en €5 millones de euros ($5.8 millones de dólares).

Un futbolista con galones

Con 28 años, Carlos Rodríguez ha hecho una gran carrera en el fútbol mexicano. Charly fue formado en las inferiores de Rayados de Monterrey y pudo llegar al primer equipo. Pero desde 2022 Carlos Rodríguez defiende los colores de La Máquina.

Charly ya acumula 154 partidos con la camiseta de Cruz Azul. En poco más de 11,900 minutos dentro del campo, Carlos Rodríguez ha podido aportar 11 goles y 19 asistencias para la causa del conjunto cementero.

Carlos Rodríguez tienen varios trofeos en el fútbol azteca. Charly levantó una Copa de México, una Liga MX, un trofeo Campeón de Campeones y tres Liga de Campeones de la Concacaf. Con la selección mexicana, Rodríguez obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una Liga de Naciones de la Concacaf y tres Copa Oro.

