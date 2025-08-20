Luis Suárez planea un dulce retiro con Lionel Messi

Lionel Messi y Luis Suárez son dos leyendas del fútbol sudamericano. Ambos compartieron grandes momentos en el FC Barcelona y, luego de varios años de separados, ahora renuevan sus “votos” futbolísticos en el Inter Miami. Messi y Suárez tienen 38 años. El “Pistolero” se visualiza colgando sus botines junto a “La Pulga”.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Desde 2014 hasta 2020, Lionel Messi y Luis Suárez compartieron en una era de éxitos en el FC Barcelona. Tuvieron que pasar tres años para que en 2023 se volvieran a encontrar en el Inter Miami. Ambos futbolistas están en pleno desenlace con sus renovaciones. El uruguayo quiere que el retiro de ambos sea en el mismo club.

“Me encantaría retirarme con Lionel porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad, pero depende también de mi renovación, de la de él y cada uno tomará la decisión adecuada”, dijo Suárez en rueda de prensa.

𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐌𝐈𝐀𝐌𝐈: 🗣️"ME ENCANTARÍA RETIRARME CON MESSI"



Luis Suárez, atacante de #InterMiami, compartió que su idea era finalizar su carrera como futbolista junto a Lionel Messi.



📹 @_AshleyCerda pic.twitter.com/uULYiitH3q — ONCE Diario (@oncediariomx) August 19, 2025

En este sentido, surge la incertidumbre sobre el destino de ambos futbolistas. Según informaciones de Transfermarkt, Lionel Messi y Luis Suárez terminan su vínculo con el Inter Miami en diciembre de 2025.

“Los dos estamos grandes ya y cada uno tomará la decisión que sea la correcta para cada uno pensando en el bien personal“, agregó.

Most goals in a LaLiga season by a Barcelona player:



50 — Leo Messi

46 — Leo Messi

43 — Leo Messi

40 — Luis Suárez

37 — Leo Messi

36 — Leo Messi

34 — Leo Messi

34 — Leo Messi pic.twitter.com/mA9PnIU5cu — StatMuse FC (@statmusefc) August 14, 2024

Guiño al Inter Miami

A pesar de que no ha develado nada sobre su futuro, Luis Suárez reconoció estar a gusto en el conjunto estadounidense. El “Pistolero” ventiló su deseo de continuar dentro del conjunto de David Beckham.

“Estoy contento, me siento bien físicamente, siento que estoy ayudando al equipo y si el club quiere obviamente no vamos a tener ningún problema (…) Estamos en el mismo camino de que el Inter pueda seguir creciendo como club, que sigamos siendo una atracción para atraer buenos jugadores acá y que la liga siga creciendo”, concluyó.

En enero de 2024 Luis Suárez llegó al Inter Miami proveniente del Gremio de Brasil. Hasta ahora el “Pistolero” ha jugado 73 partidos con el conjunto estadounidense. El veterano delantero uruguayo ha marcado 36 goles y ha concedido 27 asistencias en poco más de 5,810 minutos dentro del campo.

Sigue leyendo:

– Argentina ya tiene su lista para cerrar las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026

– Sigue la incertidumbre en el Inter Miami por la renovación de Lionel Messi

– Ricardo Peláez cuestionó el aporte defensivo de Sergio Ramos

– André Jardine analizó el presente de las Chivas de Guadalajara