Las Chivas de Guadalajara no pueden caer más bajo, según Luis Romo

Las Chivas de Guadalajara están entre los tres últimos puestos del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado solo ha podido obtener una victoria en lo que va de campeonato. Luis Romo ofreció sus consideraciones sobre este presente.

Luis Romo, exjugador de Cruz Azul, no ocultó sus sensaciones ante el mal momento del club. El mediocampista mexicano considera que la plantilla se mantiene unida a pesar de las dificultades. Las críticas individuales son asumidas como equipo.

“Sabemos lo que viene en el calendario. Tenemos muy claro que peor no se puede estar, tenemos que buscar salir de esta mala racha. Si abuchean a un compañero, nos abuchean a todos, aquí nadie se salva, todos somos Chivas y todos juntos tenemos que darle vuelta a la situación”, dijo Romo en unas declaraciones emitidas en conferencia de prensa.

El Rebaño Sagrado tiene la obligación de salir de esta mala racha. Sin embargo, este objetivo no será sencillo. Los próximos rivales de las Chivas son con clubes consolidados que marchan en los primeros puestos de la tabla.

Este viernes 22 de agosto las Chivas de Guadalajara visitarán a los Xolos de Tijuana, séptimo en el torneo; el 30 de agosto se medirán ante Cruz Azul, tercero del torneo; el 13 de septiembre se visitarán al América, cuarto del torneo; el 17 de septiembre recibirán a los Tigres, sextos de la clasificación y el 20 de septiembre recibirán al Toluca, actual campeón.

Respaldo sobre Gabriel Milito

A pesar de este lento arranque de las Chivas de Guadalajara, los futbolistas parecen respaldar a Gabriel Milito. El entrenador argentino asumió el banquillo del Rebaño Sagrado en mayo de este año. Luis Romo aseguró que hay una confianza plena en este proceso.

“Creo que siempre la responsabilidad es compartida, al final del día. Gaby nos da todas las herramientas, nos da la confianza para dar lo mejor, uno como jugador debe responder. Tenemos esa confianza y esa exigencia también, Gaby tiene esa confianza plena”, concluyó

